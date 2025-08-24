晴時多雲

台積電在內！外媒點名「3檔」成長股值得買進、長抱十年

2025/08/24 16:44

美國投資媒體《The Motley Fool》分析師整理出值得買進並持有10年的三檔突破性成長股，台積電在內。（資料照，路透）美國投資媒體《The Motley Fool》分析師整理出值得買進並持有10年的三檔突破性成長股，台積電在內。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》分析師Geoffrey Seiler指出，人工智慧（AI）的繁榮已經成為半導體產業的重要成長動能，然而，這可能才剛剛開始，報導分析值得買進並持有10年的三檔突破性成長股，分別是超微（AMD）、博通（Broadcom）以及台積電（TSMC），並點出關鍵原因。

1.超微半導體（AMD）

報導指出，超微長期以來都活在輝達（NVIDIA）的陰影下，但AI市場的潛在轉變可能為它帶來巨大機會。AI發展的第一階段主要是訓練龐大的模型，而輝達憑藉CUDA軟體生態系統取得明顯優勢。然而，隨著產業逐漸轉向推論（Inference）階段，AMD正在開闢一個重要的市場。人工智慧推理最終預計會成長為比訓練更龐大的市場，單次推理成本將變得更加重要。全球大AI公司已經在推論運算中大規模使用AMD的GPU，而前十大AI公司中，有7家正在使用AMD晶片。

AMD也是UALink聯盟的一員，該聯盟旨在打破輝達專屬的NVLink標準。NVLink是輝達的高速互連技術，可將多顆GPU連接成單一運算單元，這是輝達的重要優勢之一。但如果聯盟能推出開放的互連標準，客戶就能更輕鬆地混合不同供應商的GPU，降低對輝達的依賴。除了GPU，AMD的中央處理器（CPU）在資料中心的市佔率也持續攀升，其遊戲與PC晶片業務亦呈現強勁成長。總體而言，AMD不需要擊敗輝達才能成功，隨著推理需求加速、且公司有望搶下部分市佔，AMD已處於長期成長的良好位置。

2.博通（Broadcom）

博通是另一家在AI領域擁有巨大機會的半導體公司。其核心業務是網通零組件，隨著AI叢集規模不斷擴大，對網路需求也隨之增加。上季，博通的網通零組件業務收入暴增 70%，顯示其在此領域的領先地位。不過，博通更大的機會來自客製化AI晶片。博通是應用特定積體電路（ASIC）設計的領導者，主要為擁有龐大資料中心的超大規模客戶（hyperscalers）服務，幫助他們提升效能並降低成本。

公司管理層表示，其前三大設計客戶單獨就可能在2027財年前後各部署100萬個晶片叢集，代表著600億至900億美元的市場機會。這還不包含像蘋果這樣的新客戶，因為設計ASIC晶片需要相當長的開發時間。此外，博通透過收購VMware進入了 軟體虛擬化市場。隨著公司轉向訂閱制並推動企業升級至其Cloud Foundation平台，該業務也呈現穩健成長。憑藉其網路產品組合、客製化晶片與企業AI基礎建設，博通擁有多重成長動能，有望在未來十年推動業績成長。

3.台積電

台積電已成為先進晶片製造的核心。與彼此競爭的晶片設計公司不同，台積電不論誰勝誰敗都能受益，因為它為幾乎所有主要廠商代工，包括輝達、博通與蘋果。最新消息顯示，Alphabet也加入名單，宣布將其最新Tensor G5晶片的生產從三星轉移到台積電的3奈米製程，凸顯了台積電的技術領先。

台積電的領導地位來自其規模與無可匹敵的製程微縮能力。更小的電晶體能打造更強大、更高效的晶片，而台積電正主導這個領域。隨著對手英特爾與三星在良率方面持續掙扎，台積電已成為全球半導體供應鏈中的關鍵樞紐，也是主要晶片設計商的重要合作夥伴。公司正與客戶緊密合作，擴大產能以滿足需求，並預期AI晶片需求至2028年將以超過40%的年複合成長率（CAGR）增長。憑藉在全球半導體供應鏈中的核心角色，台積電無疑是當前最具吸引力的長期AI基礎建設投資標的之一。

