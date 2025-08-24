中國「非理性繁榮」彭博：股市泡沫警鐘敲響

中國經濟在關稅和根深蒂固的房地產危機和通貨緊縮等重壓下陷入困境，而股市上漲凸顯與現實的脫節，分析家警告這種非理性繁榮將會泡沫化。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博新聞週日（24日）報導，中國經濟在關稅和根深蒂固的房地產危機和通貨緊縮等重壓下陷入困境，股市卻延續牛市，這種脫節情況引發人們對股市上漲持久力的懷疑，股市泡沫化已加劇形成。

光是過去一個月，境內股市值就增加了近1兆美元，上證綜合指數創下十年新高，滬深300指數也從今年的低點上漲了20%以上。同時，幾乎所有近期的經濟指標，包括從消費趨勢、房價到通膨，都為投資者敲響了警鐘。

此次上漲的動力源自於資金充裕的投資人在缺乏其他選擇的情況下紛紛轉向股市。儘管市場穩步上漲可能意味著突然回調的風險較小，但一些分析師警告，泡沫正在形成。

野村控股公司警告稱，市場存在「非理性繁榮」，而這種錯配是「市場牛市與宏觀熊市」之間的對峙。

瑞士隆歐銀行駐新加坡高級宏觀策略師李浩民（ 音譯，Homin Lee）表示，「市場或許預期宏觀經濟基本面將會改善，無論這種預期是否正確」；但如果通膨率保持在接近0%的水平，且企業定價能力因國內需求疲軟而面臨嚴重阻力，那麼牛市將難以持續。」

通貨緊縮螺旋式下降，削弱了世界第二大經濟體的企業定價權，這是人們對當前經濟反彈的可持續性產生懷疑的最大原因之一。

7月消費者物價指數持平，生產者物價指數連續第34個月下降，GDP平減指數延續負成長。儘管中國政府已啟動去產能和遏制價格戰的行動，但迄今為止收效有限。

滬深300指數成分股公司12個月預期獲利較今年高點下滑2.5%。激烈的價格競爭已影響京東和吉利汽車等公司的利潤。

令人擔憂的情況加劇人們對北京將加強支持的預期，但迄今為止的政府政策措施表明，官員們正在避免大規模刺激政策，而是傾向於採取審慎的措施。

