房屋稅2.0全國單一自住稅率1％ 戶數認定是關鍵

2025/08/24 15:01

房屋稅2.0全國單一自住稅率1%，戶數認定是關鍵。（市府提供）房屋稅2.0全國單一自住稅率1%，戶數認定是關鍵。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕房屋稅2.0新制於5月首次開徵，針對符合「全國單一自住房屋」條件，且房屋現值在一定金額以下者，稅率由1.2%降為1%。新竹市稅務局表示，新竹市115年期的房屋現值門檻為185萬6600元，符合條件者可享1%優惠稅率；若房屋現值超過該金額，則按自住住家用稅率1.2%課徵。根據估算，竹市目前約有6萬5754戶房屋可享此優惠。

稅務局表示，「全國單一自住房屋」為房屋所有人或使用權人本人、配偶及未成年子女於全國合計僅持有1戶房屋，須無出租或供營業情形，及供本人、配偶或直系親屬實際居住，並於該屋辦竣戶籍登記，且房屋現值在一定金額以下者，始能適用1%優惠稅率。

稅務局分享案例說明，竹科張媽媽於新竹市僅持有1戶自住房屋，並以其先生名義於臺北市投資2戶透天厝，分別供出租及營業使用，儘管張媽媽在新竹市的房屋符合自住規定，但因其家戶全國總持有房屋數共計3戶，已超過「全國僅持有1戶」的認定標準，因此其自住房屋只能按1.2%稅率課徵，無法享有1%優惠稅率。

稅務局提醒，自住房屋須有本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記，才能適用自住住家用稅率；未辦竣戶籍登記的自住房屋，將按2.6%至4.8%的稅率課徵房屋稅，與適用自住住家用稅率最大相差4倍之多，提醒民眾務必於115年3月23日前（原訂3月22日，遇假日展延）完成戶籍登記並提出申請。

稅務局補充，為協助民眾瞭解房屋稅2.0新制內容，稅務局官網設有「房屋稅差別稅率專區」，提供宣導動畫、懶人包及常見問答（Q&A）等資訊，歡迎多加利用。如有相關疑問，亦可至稅務局網站查詢，或撥03-5225161分機401至418、0800-000321或1999市民服務專線，將有專人提供協助。

