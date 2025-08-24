晴時多雲

勞保中斷沒關係?未達這門檻 小心權益歸零

2025/08/24 14:23

部分勞工對於勞保制度存在誤解，認為即使參保期間中斷，只要日後重新加保，勞保年資仍可累積計算，對自身權益影響不大。（示意圖，資料照）部分勞工對於勞保制度存在誤解，認為即使參保期間中斷，只要日後重新加保，勞保年資仍可累積計算，對自身權益影響不大。（示意圖，資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕部分勞工對於勞保制度存在誤解，認為即使參保期間中斷，只要日後重新加保，勞保年資仍可累積計算，對自身權益影響不大。然而，這樣的觀念並完全正確，勞工若在尚未符合老年給付請領資格前中斷保險，將可能無法請領相關給付，保障也可能因此中斷。

根據《勞工保險條例》規定，勞工的保險年資可以累積計算，作為申請老年一次金或老年年金的依據。然而需特別留意，依現行勞保新制，勞工必須年滿60歲且具備一定的保險年資，方能請領老年年金。

勞工若在尚未符合請領資格前中斷保險，不僅可能喪失老年給付的資格，倘若在中斷期間內不幸身故，遺屬也將無法請領遺屬年金，原本的保險權益則會全數歸入保險基金，形同「充公」。

相較之下，已符合一次請領或年金請領資格的勞工而言，即使日後中斷勞保，也不影響其原有的給付權利，只是不再累積新的保險年資。

因此，在未取得老年給付請領資格前，中斷勞保仍存有風險。勞工在規劃職涯或轉換工作時，應特別留意保險連續性，以免在意外發生時失去基本保障。

