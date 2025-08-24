晴時多雲

鮑爾談話前夕降息題材點火 債蛙準備翻身

2025/08/24 11:13

美國公債20年期走勢圖。（擷取自玩股網）美國公債20年期走勢圖。（擷取自玩股網）

〔記者張慧雯／台北報導〕聯準會主席鮑爾在全球央行年會上指出，聯準會將「謹慎行事」，當前情況「可能需要」降息，雖然是「溫和暗示」，債蛙大喊要翻身了！據CMoney統計，8月11日至15日，台灣ETF市場資金淨流出238.2億元，股票型流出155.2億元最多，反觀債券型ETF淨流入102.9億元。

大華投等美債15Y+經理人郭修誠指出，過去一年來債市表現低迷，讓債市投資人倍受煎熬，根據彭博數據，統計至今年8月18日止，22檔台灣發行的BBB級投資等級債ETF過去一年平均含息總報酬率為-6.6%，不過，近期債市表現明顯轉強，BBB級投資等級債ETF平均含息總報酬率近一月繳出4.7%的佳績，反彈明顯。

富蘭克林華美投信FT投資級債20+ ETF基金經理人洪慧珊也認為，投等債信用利差處歷史相對低位，反映發債企業體質穩健，違約風險極低，同時，債券報酬率已自谷底反彈，但殖利率仍處相對高檔，正是布局良機，在「市場情緒回穩、收益水準誘人、信用風險極低、有效分散風險」等多重優勢下，投資人可將投等債納入核心配置，因應當前市場變局。

