不入股台積＋美降息 2大利多加持、台股向上創新高

不入股台積＋美降息，兩大利多加持、台股向上創新高。

〔記者張慧雯／台北報導〕三大法人上週同步站在賣方、賣超逾千億元，嚇得不少投資人花容失色，不過，台股收盤後陸續傳出好消息，包括台積電（2330）董事長魏哲家22日晚間明確表態「美國政府已宣布不會入股台積電」，再加上美國聯準會主席鮑爾透露「降息」訊號，帶動美股飆漲，台積電ADR也大漲；法人笑稱，兩大利多加持，再加上輝達財報也即將公告，投資人免驚、台股將持續向上攻堅，有機會再創歷史新高。

傳出川普政府可能以晶片法案補助換取半導體公司股權，市場一度擔憂台積電恐成「美積電」，股價重挫、拖累大盤大跌、多頭氣勢潰散，不過，確定美國政府不會入股台積電，再加上降息機率大增，道瓊工業指數大漲846點，改寫歷史新高，台積電ADR也上漲2.49%；台股開盤前，不少投資人已經先歡呼「原來聯準會也會下跪」、「星期一應該會暴漲」。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股近期出現大幅震盪走勢，除指數來到相對高檔，聯準會降息、美國擬入股晶圓龍頭大廠、美股走勢拉回等也牽動台股投資情緒，目前市場聚焦輝達將公布財報數據，看好AI供應鏈為長線發展趨勢，仍可在指數回穩後伺機布局相關概念股。

00985A野村臺灣增強50主動式ETF基金經理人林浩詳則分析，台灣今年經濟表現火熱，1-7月出口額年增率高達28.3%，主計處也上修全年經濟成長率至4.45%，顯示基本面強勁，股市上漲並非無基之彈，同時，資金將持續往具備AI題材與全球布局優勢的企業集中，投資人布局仍以電子股為優先。

