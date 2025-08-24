晴時多雲

降低投資門檻 元大投信9月募集兩檔ETF連結基金

2025/08/24 10:16

降低投資門檻，元大投信9月募集兩檔ETF連結基金。（擷取自官網）降低投資門檻，元大投信9月募集兩檔ETF連結基金。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕「元大航太防衛科技（00965）」與「元大S&P500（00646）」ETF熱賣!元大投信預計自9月1日募集「元大全球航太與防衛科技ETF連結基金」與「元大標普500ETF連結基金」，連結基金發行價格為10元，最低單筆申購為1萬元，對投資人來說，不僅交易門檻下降，也不會有股利所得稅與二代健保補充保費。

元大航太防衛科技今年以來績效亮眼，受惠美國軟體界的輝達Palantir財報驚喜、三菱重工獲澳洲護衛艦訂單利多，帶動股價走揚新高，今年以來股價上漲約四成，名列台灣掛牌ETF報酬率第一名，上週五以20.72元作收，光是7月投資人數增加逾2500人。

至於元大S&P500則以標普500指數投資美股市值前500大企業，不只科技股，更同時布局11大產業；法人分析，過去10年美股的資本利得比台股高出50%，但台股的優勢則是股息收益豐富、是美股的1.8倍，因此，投資人不能只有台股，也要布局美股，正好可降低單一市場風險。

ETF連結基金其實並不罕見，而ETF和ETF連結基金不一樣，ETF連結基金是透過銀行、投信、基金平台這些可以買基金的管道，買「專門投資ETF的基金」，ETF連結基金規定是至少90%的資產投資於單一檔ETF。以元大台灣50（0050）來說，也有0050ETF連結基金，全名為「元大台灣卓越50ETF連結基金」，元大投信平台、銀行平台等都可以買得到，0050則是從證券市場買賣。

至於買ETF連結基金的優點，第一，幾乎是零手續費，第二，選擇不配息可省下股利所得稅與二代健保補充費；法人建議，通常定期定額且長期投資的股民可選擇ETF連結基金，若喜歡頻繁買賣的投資人，則可直接選擇ETF透過券商交易。

