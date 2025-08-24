主動型ETF報酬率亮麗!三檔5月掛牌迄今報酬率皆逾兩成。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕主動型ETF越來越夯! 自今年5月主動型ETF陸續掛牌後報酬率表現都不俗， 其中，3檔於5月掛牌的主動型ETF報酬率都超過兩成，主動統一台股增長（00981A）報酬率達28.2%、主動野村台灣優選（00980A）27.2%、主動群益台灣強棒（00982A）報酬率也有23.4%。

過去ETF成交量多以元大台灣50（0050）名列前茅，不過，5月以來主動型ETF陸續掛牌，觀察每日成交量排行榜即可發現，包括主動統一台股增長、主動群益台灣強棒成交量都不小，顯示投資人對主動型ETF接受度越來越高。

野村投信表示，台股自4月初關稅股災以來持續回升，近期加權指數更進一步創新高、持續高檔震盪，統計2015年以來，若加權指數回檔超過5%時進場，持有1年的平均表現達19.95% ，若選擇市值前50大企業、以FTSE臺灣50指數為例，平均漲幅達21.58%更勝大盤，若是主動操作的臺灣增強50策略，報酬率達26.29%更上層樓，顯示主動型ETF更有機會為投資加分。

