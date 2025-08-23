市場對降息過度樂觀 分析師：過早降息恐加劇通膨

鮑爾在全球央行年會的演說，開啟9月降息之門。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕Fundstrat Global Advisors知名市場策略師Tom Lee警告，市場對於聯準會的降息預期太過樂觀，而「過早降息可能加劇通膨」。

他說，經濟已出現放緩跡象，持續的通膨仍是重大疑慮。聯準會必須進行艱難平衡，「一方面，經濟顯示放緩跡象，降息可能帶來提振，但另一方面，通膨仍令人擔憂，過早降息可能加劇通膨」。

他指出，市場的反應有些操之過急，「我認為市場的預期太過樂觀」。聯準會應維持「依據數據，不要倉促決定」的行事風格，建議只有明確掌握通膨放緩、勞動市場疲軟的具體證據後，才採取重大行動。

聯準會主席鮑爾22日在傑克森霍爾央行年會上說，「儘管政策仍處於限制性區間，但基準展望與不斷變化的風險平衡，可能需要調整我們的政策立場」，該訊息開啟9月降息之門。

當天道瓊工業指數漲逾800點，創下今年首次收盤紀錄。強勁的漲勢終結了幾天來的低沉。此前，科技股持續拋售拖累那斯達克，而道瓊創下數十年來最長平盤波動紀錄。

道瓊22日上漲1.9％，創下179個交易日以來的新高紀錄，結束2023年12月一波漲勢以來，最長沒有創收盤紀錄的時期。標普500收漲1.5％，終結連5天的跌勢，創5月以來最佳單日表現，而連跌3天的那斯達克則收漲1.9％。

