晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

市場對降息過度樂觀 分析師：過早降息恐加劇通膨

2025/08/23 23:28

鮑爾在全球央行年會的演說，開啟9月降息之門。（路透）鮑爾在全球央行年會的演說，開啟9月降息之門。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕Fundstrat Global Advisors知名市場策略師Tom Lee警告，市場對於聯準會的降息預期太過樂觀，而「過早降息可能加劇通膨」。

他說，經濟已出現放緩跡象，持續的通膨仍是重大疑慮。聯準會必須進行艱難平衡，「一方面，經濟顯示放緩跡象，降息可能帶來提振，但另一方面，通膨仍令人擔憂，過早降息可能加劇通膨」。

他指出，市場的反應有些操之過急，「我認為市場的預期太過樂觀」。聯準會應維持「依據數據，不要倉促決定」的行事風格，建議只有明確掌握通膨放緩、勞動市場疲軟的具體證據後，才採取重大行動。

聯準會主席鮑爾22日在傑克森霍爾央行年會上說，「儘管政策仍處於限制性區間，但基準展望與不斷變化的風險平衡，可能需要調整我們的政策立場」，該訊息開啟9月降息之門。

當天道瓊工業指數漲逾800點，創下今年首次收盤紀錄。強勁的漲勢終結了幾天來的低沉。此前，科技股持續拋售拖累那斯達克，而道瓊創下數十年來最長平盤波動紀錄。

道瓊22日上漲1.9％，創下179個交易日以來的新高紀錄，結束2023年12月一波漲勢以來，最長沒有創收盤紀錄的時期。標普500收漲1.5％，終結連5天的跌勢，創5月以來最佳單日表現，而連跌3天的那斯達克則收漲1.9％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財