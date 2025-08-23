川普講價、干預樣樣來 美媒：「付我錢」資本主義時代已來

川普上任僅7個月已大舉干預經濟活動。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國新聞網站《Axios》報導，美國總統川普上任僅7個月，就已打破一個多世紀以來保守派的正統理念，對總統干預經濟採取極端觀點。在川普治理下的美國，一切都要講價，美國的「付我錢」（pay-me）資本主義時代已經來臨。

報導說，企業希望有個親管理、低規範、「越大越好」的政府，大體上他們得到了這樣的政府。而代價就是：對川普馬首是瞻、繳納關稅、將業務遷往他希望的地方。

川普本人也傾向這種模式，他一再將美國比喻成一家百貨公司，將自己描述成公司經理，對前來做生意的設定價碼。這樣的例子越來越多，最近一例就是川普政府以晶片法提供的補助，交換英特爾10％股權。

不僅如此，川普政府依據企業對主要法案的支持度進行忠誠度評級。財政部長貝森特說，企業利潤下降是合理的，換言之，企業應吸收較高的關稅與成本，即使這意謂營收減少亦然。

川普政府可分得輝達與超微中國銷售一杯羹，以放行這兩家公司向中國出口AI晶片。不僅科技業，川普要求製藥廠改變銷售產品的方式，要求汽車製造商將產線移回美國。

凡此種種，讓企業感到不確定性，不只對於規則，也在於對相關規則的合法性，以及持續性。

美國商會策略倡議主任布萊德利（Neil Bradley）指出，「我們目前與民營部門及政府的關係超出了法規範圍，這造成政府未來會有什麼行動的許多不確定性，企業領袖試圖理解該狀況的短期與長期影響」。

對於不配合川普政府的公司，看看蘋果的例子就能了解後果。

蘋果承諾投資5000億美元在美國製造，但隨著蘋果也擴大印度iPhone生產基地，以降低成本，該投資就變得不夠好。很快的，川普揚言對手機課徵鉅額關稅，直到蘋果執行長庫克帶著另一個1000億美元投資與1份24K金禮物，威脅才解除。

