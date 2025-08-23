晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普講價、干預樣樣來 美媒：「付我錢」資本主義時代已來

2025/08/23 22:48

川普上任僅7個月已大舉干預經濟活動。（路透）川普上任僅7個月已大舉干預經濟活動。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國新聞網站《Axios》報導，美國總統川普上任僅7個月，就已打破一個多世紀以來保守派的正統理念，對總統干預經濟採取極端觀點。在川普治理下的美國，一切都要講價，美國的「付我錢」（pay-me）資本主義時代已經來臨。

報導說，企業希望有個親管理、低規範、「越大越好」的政府，大體上他們得到了這樣的政府。而代價就是：對川普馬首是瞻、繳納關稅、將業務遷往他希望的地方。

川普本人也傾向這種模式，他一再將美國比喻成一家百貨公司，將自己描述成公司經理，對前來做生意的設定價碼。這樣的例子越來越多，最近一例就是川普政府以晶片法提供的補助，交換英特爾10％股權。

不僅如此，川普政府依據企業對主要法案的支持度進行忠誠度評級。財政部長貝森特說，企業利潤下降是合理的，換言之，企業應吸收較高的關稅與成本，即使這意謂營收減少亦然。

川普政府可分得輝達與超微中國銷售一杯羹，以放行這兩家公司向中國出口AI晶片。不僅科技業，川普要求製藥廠改變銷售產品的方式，要求汽車製造商將產線移回美國。

凡此種種，讓企業感到不確定性，不只對於規則，也在於對相關規則的合法性，以及持續性。

美國商會策略倡議主任布萊德利（Neil Bradley）指出，「我們目前與民營部門及政府的關係超出了法規範圍，這造成政府未來會有什麼行動的許多不確定性，企業領袖試圖理解該狀況的短期與長期影響」。

對於不配合川普政府的公司，看看蘋果的例子就能了解後果。

蘋果承諾投資5000億美元在美國製造，但隨著蘋果也擴大印度iPhone生產基地，以降低成本，該投資就變得不夠好。很快的，川普揚言對手機課徵鉅額關稅，直到蘋果執行長庫克帶著另一個1000億美元投資與1份24K金禮物，威脅才解除。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財