調動台灣工程師接替？富士康召回印度廠300名中國員工

圖為富士康科技集團旗下Bharat FIH位於印度泰米爾納德邦斯里佩魯姆布杜爾的製造工廠。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博週六（23日）報導，蘋果公司組裝合作夥伴富士康科技集團已從印度一家工廠召回約300名中國工程師，這是此iPhone製造商在印度快速擴張的努力遭遇的最新挫折。知情人士表示，富士康已開始調度台灣工程師來接替離職員工。由於資料保密，知情人士要求匿名。

富士康旗下零件子公司裕展科技位於印度南部泰米爾納德邦的工廠撤離中國工人，是最近幾個月來第二次此類行動，7月即有媒體傳出中國員工撤離印度的報導。

今年早些時候，北京官員口頭敦促監管機構和地方政府限制向印度和東南亞的技術轉移和設備出口，此舉可能是為了阻止企業將製造業轉移到其他地方。

目前尚不清楚富士康工人被遣返的原因，但此舉再次凸顯中國技術人員和供應鏈在蘋果iPhone等高精度工程產品製造領域的影響力。

先前報導指出，裕展科技的中國員工即將離職。上個月，彭博新聞報導稱，富士康已要求數百名中國工程師和技術人員從其位於印度的iPhone工廠回國。

裕展科技工廠為舊款iPhone 機型生產外殼（金屬外殼）和顯示器模組，目前尚未為最新的iPhone 17系列生產。知情人士稱，該工廠幾個月前才開始生產，而且蘋果仍依賴進口大量顯示器。

蘋果和富士康的代表沒有回應置評請求。

目前，蘋果可以加大顯示器進口力度，並依賴其他本地供應商提供外殼，但經驗豐富的中國員工的流失，可能會削弱這家美國科技巨頭在印度快速實現供應鏈在地化的努力。

蘋果有意與印度供應商合作，但尚未引進任何重要的中國合作夥伴。其本地合作夥伴日益依賴印度企業集團塔塔集團旗下的電子製造部門，塔塔集團是印度唯一的iPhone組裝商。

