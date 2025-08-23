擁12億身家每月爽花200萬 他不藏私曝晉身富豪最佳途徑

1位擁有數十億日圓身家的日本富豪認為，若想達到擁有5億日圓以上資產的富豪，最佳途徑是創業。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《雅虎日本》（Yahoo Japan）報導，Masany在X擁有30多萬粉絲追蹤，自稱擁有60億日圓（約台幣12.6億）資產，經常炫耀奢華的生活方式，包括海外旅行和高端美食，現在每月開銷約 500 萬到 1000 萬日圓（約台幣105萬至210萬）。實際上，他曾是孤兒後來被領養，靠打工還清學貸。他認為，想晉身5億日圓（約台幣1.05億）的有錢人，最佳途徑就是創業，光靠投資就躋身億萬富豪的人很少。

Masany說，四歲時被現在的父母收養，家境並不富裕，生活有點拮据，因為不認識其他家庭，所以小時候並沒有覺得自己特別窮。但是心裡有個願望，想過不缺錢的生活。

他靠學貸上大學，從早到晚打工送貨和在便利商店工作，每年大約能賺200萬日圓（約台幣42萬），靠打工的錢償清學貸。畢業後拿到月薪25萬日圓（約台幣5.25萬）的工作，也開始投資股票、外匯和土耳其債券，最後都以失敗告終，接著就改換投資基金和ETF，30歲出頭累積5000萬日圓（約台幣1050萬）的資產。

Masany提及，在30多歲快要離婚、感到絕望的時候，一位正在創業的朋友找上門，於是就把大部分資產投進去。結果非常成功，到目前為止，Masany在創業投資方面總共賺了50億日圓（約台幣10.5億）。

被問及若現在是20多歲的普通上班族，會用什麼策略取得成功？Masany 表示，只要付出100%的努力，就能成為擁有1億日圓（約台幣2100萬）資產的階級，運氣和天賦都不是必需的，純粹是努力工作。

若想達到擁有5億日圓以上資產的「富豪」，Masany認為需要天賦、運氣或敢於冒險的勇氣，他說，「我認識的人之中，光靠投資就躋身億萬富豪的人很少，我個人認為，實現5億日圓財富的最佳途徑是創業。」

與其他富豪不同，Masany不買名牌，他認為衣服只是消耗品，花錢買名牌是人生最大的浪費，還說自己連手錶都沒有。他直言，當身家超過10億日圓（約台幣2.1億）後，意識到自己隨時想要什麼都有，因此「對物質的渴望也隨之消失，我整個夏天都穿著在UNIQLO的T恤，每季都會換一件」。

目前Masany的總投資累計收益達到 60 億日圓，目標是在 100 歲之前花光光，他估算，現在每月開銷約 500 萬到 1000 萬日圓（約台幣105萬至210萬），錢大都花在海外旅行。

