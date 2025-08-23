晴時多雲

台美談判瘋傳全面開放市場 經濟部澄清:報導非事實

2025/08/23 15:55

經濟部強調，台美關稅目前正持續協商中，有關台灣企業對美投資、供應鏈合作等議題，後續才要和232 關稅與美方併同磋商，尚未有結論。（路透）經濟部強調，台美關稅目前正持續協商中，有關台灣企業對美投資、供應鏈合作等議題，後續才要和232 關稅與美方併同磋商，尚未有結論。（路透）

〔記者林菁樺／台北報導〕風傳媒報導，因應對美關稅談判我方保證市場全面開放、4年將投資2500億美元。經濟部23日鄭重澄清，媒體在未向經濟部查證下所做的報導均非事實。

經濟部表示，媒體報導內文提到「收到經濟部內部資訊，美國提出取消農產與水產、汽車及附屬產品關稅」一事，經濟部未有報導所敘相關文件及訊息，且經濟部也從未提供相關資訊給媒體，媒體在未向經濟部查證下所做的報導均非事實。

經濟部強調，台美關稅目前正持續協商中，有關台灣企業對美投資、供應鏈合作等議題，後續才要和232 關稅與美方併同磋商，尚未有結論。

一旦台美雙方達成共識並簽署協議，經濟部將提出完整的製造業影響評估報告，保障產業及民眾知的權利。

經濟部至今已辦理多場次產業座談會，未來將持續透過各種管道傾聽業界心聲及需求，掌握美國關稅政策對各產業衝擊，即時提供金融支持、產業升級轉型、出口拓銷等相關措施，做為產業的後盾，協助業者因應。

