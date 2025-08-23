核電多不等同電價低 台電政策吸收維持我國低電價

台電吸收成本，維持我國低電價。（取自台電）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三重啟公投將落幕，核電與電價關聯備受外界討論。經濟部以鄰近日本、韓國為例，核電佔比分別為8.3%跟31.7%，而台灣的核電已在今年5月17日歸零，但台灣無論是民生電價或工業電價仍低於日韓，而此說法引起各界議論。

台灣民生電價每度2.77元、工業電價4.27元，韓國民生電價3.96元、工業電價4.96元，韓國民生或工業電價仍比台灣略高；台電解釋，韓國核電比例高，有助於減輕燃料依賴是事實，但電價實際上仍與發電結構、燃料進口比例、電力市場制度、政府補貼政策等多重因素都有關聯。

請繼續往下閱讀...

台灣與韓國的電力公司結構較為相似，韓國與台灣都有95%到98%的能源如石油、天然氣、煤、鈾燃料仰賴進口，台灣今年核電歸零，以火力8成為大宗，目前韓國核電比例仍約30%，約有60%使用火力，因此在國際石化燃料價格高漲時，台、韓都會被波及。

此外，韓國的人口與電網結構也影響其電價，因韓國人口是高度集中在首爾等首都圈，但重工業耗能產業位於南部地區，且再生能源建置更偏遠，都需要大量長距離高壓輸電建設，投資與維護成本昂貴。

而台灣電價相對便宜，主要因素仍是政府政策，由台電先大幅度吸收，自2022年到2024年就吸收5974億元之多，我國的價格沒有真實反映燃料成本。反觀，韓電已將售價調高，讓財務紓解，若台電也仿照韓電，去年若比照韓電的電價收費，可由虧轉盈，大賺超過千億元，但中央政府不願民生物價受電價拉抬，多次提出預算補貼台電，和立法院持續拉鋸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法