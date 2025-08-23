美政府掌英特爾1成股權 前川普經濟顧問：我感到非常不舒服

美國政府提供補助給晶片大廠英特爾，換得英特爾10％股權的做法，讓川普前經濟顧問大喊「令人不舒服」。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普22日宣布，依據與晶片製造商英特爾的協議，美國將取得該公司10％股權，相當於將政府補助換成股份。這是白宮不尋常干預美國企業的最新一例。對此，《福斯商業頻道》節目主持人庫德洛（Larry Kudlow）直言，他感到非常非常不舒服。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，曾在川普首次執政期間擔任白宮首席經濟顧問的庫德洛，對川普政府「收購」英特爾10％股份的舉動表示擔憂，「我對這個想法感到非常非常不舒服。我對此非常不舒服，但這是以後再談的話題。」

庫德洛是在接受訪問時向經濟學家摩爾（Stephen Moore）做出如此表述，後者稍早也批評政府的決定，稱其「糟糕透頂」，「我討厭企業救濟，這是私有化的相反。我們希望政府擺脫資產，而非收購資產。這太糟糕了，這是白宮提出的糟糕想法之一」。

川普宣布，美國政府目前擁有英特爾10％股權，「美國沒有為這些股份支付任何費用，現在這些股份的價值約為110億美元。這對美國來說是一筆很棒的交易，對英特爾來說也是如此。打造尖端的半導體和晶片，這正是英特爾的宗旨，對我們國家的未來至關重要。讓美國再次偉大！」

商務部長盧特尼克表示，此次收購將提振這家陷入困境的美國晶片製造商，資金來源是拜登政府通過的半導體補助案，「因此，我們將兌現拜登政府已承諾的資金，我們將獲得股權作為回報，為美國納稅人帶來豐厚的回報，而不僅僅是提供撥款」。

交易完成後，英特爾執行長陳立武在社群媒體上稱讚這項協議，並表示它將「提升美國半導體的領導地位」。

