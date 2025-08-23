晴時多雲

財經 > 國際財經

霧煞煞！川普喊免費拿到英特爾10％股權 陳立武說法不一樣

2025/08/23 14:38

英特爾執行長陳立武（右）進白宮與美國總統川普及商務部長盧特尼克（左）會面，拍板美國政府入股英特爾。（圖取自陳立武領英帳號）英特爾執行長陳立武（右）進白宮與美國總統川普及商務部長盧特尼克（左）會面，拍板美國政府入股英特爾。（圖取自陳立武領英帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週五（22日）在社群平台宣布，政府已取得英特爾10%的股權，還說分文未花就拿到英特爾股份，價值約110億美元（約台幣3364億）。這與事實可能有所出入。英特爾執行長陳立武在領英（linkedin）PO稱，自己與川普總統及商務部長盧特尼克會面，宣布一項歷史性協議，美國政府將投資89億美元（約台幣2722億）於英特爾，共同努力鞏固美國在半導體的領導地位。

川普在自家社群平台Truth Social 指出，「我非常榮幸宣布，美國現在完全擁有並控制英特爾10%的股份。」他誇讚英特爾一家偉大的美國公司，未來不可限量。

川普說，「我與該公司備受尊敬的執行長陳立武親自談判，促成這筆交易。美國沒有為這些股份支付任何費用（paid nothing），這些股權目前市值約110億美元。這對美國及英特爾來說都是一筆很棒的交易。打造先進半導體正是英特爾的專長，對我們國家的未來至關重要。」

英特爾執行長陳立武則在領英及社群平台X上表示，「很榮幸在白宮與剛剛與川普總統及商務部長盧特尼克會面，宣布一項歷史性協議，根據英特爾與川普政府達成的新協議，美國政府將向英特爾投資89億美元，共同致力於提振美國在半導體製造業領導地位的承諾。」

陳立武還說，作為唯一一家在美國進行尖端晶片研發和晶片製造的公司，英特爾正在其1000億美元擴張計劃的基礎上，打造更具韌性的半導體供應鏈，亞利桑那州、新墨西哥州、俄勒岡州和俄亥俄州的項目尤為突出。

他強調，英特爾在亞利桑那州的最新晶圓廠將採用美國本土最先進的半導體製程技術，並致力於為客戶和合作夥伴提供更高的產能、更快的創新以及更具韌性、更安全的供應鏈，也就是在美國製造，服務全球。他感謝川普總統及美國政府對英特爾的信任，並期待繼續以目標、創新和誠信引領未來。

