川普下令對進口家具關稅調查 這兩國首當其衝

2025/08/23 14:30

美國總統川普週五（22日）宣布，他將指示政府對美國家具進口進行調查，並將在10月提高關稅。（法新社）美國總統川普週五（22日）宣布，他將指示政府對美國家具進口進行調查，並將在10月提高關稅。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週五（22日）宣布，他將指示政府對美國家具進口進行調查，並將在10月提高關稅。這將對中國和越南這兩國衝擊最大。

川普在「真相社交」貼文中寫道：「未來50天內，調查將完成，來自其他國家進入美國的家具將被徵收關稅，稅率尚未確定。」

川普表示：「這將使家具業務重回北卡羅來納州、南卡羅來納州、密西根州以及整個聯邦各州。」

此次調查正值川普政府考慮對銅、半導體和藥品等進口商品徵收更高關稅之際。

過去幾個月，由於川普上調了包括中國和越南在內的兩大進口家具來源國的關稅，家具價格已開始上漲。根據美國商務部的數據，去年這兩個國家共進口了價值120億美元的家具和固定裝置。

家具和床上用品價格是消費者物價指數追蹤的首要類別，在過去兩年半的價格大幅通貨緊縮之後，6月份上漲0.4％，7月份上漲了0.9％。

其他家具，包括辦公家具、休閒家具和露台家具，價格出現5月以來的最大漲幅。5月價格上漲1.5%，6月上漲1.6%，7月上漲1.5%。與大多數商品一樣，隨著疫情期間居家隔離趨勢的消退，這些類別的價格每月都會出現同樣的幅度下降，甚至更多。

