她在機場請人顧行李被拒絕、崩潰上TikTok訴苦 卻被網友嗆爆

2025/08/23 16:28

美國一名女子在使用洗手間前，請求陌生旅客幫忙看管隨身行李卻遭到拒絕，讓她當場傻眼並在網路上抱怨，結果卻被網友嗆翻。示意圖。（法新社）美國一名女子在使用洗手間前，請求陌生旅客幫忙看管隨身行李卻遭到拒絕，讓她當場傻眼並在網路上抱怨，結果卻被網友嗆翻。示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一場關於「機場禮儀」的爭論再次引發熱議，起因是美國一名25歲女子歐班農（Cara O’Bannon）在準備登機時想上廁所，但另一名陌生乘客卻拒絕替她看管行李，讓她當場爆氣。歐班農將此事PO上網討拍，但卻被大批網友嗆爆，表示陌生人的反應其實「完全正常」。實際上，航空安全規範都建議乘客：不要替陌生人看管行李，也不要攜帶自己沒親自打包的物品。

歐班農當時在美國佛州的坦帕國際機場（TPA）候機，之後她將上述經歷拍成影片，並上傳至TikTok，詢問網友：「我完全以為她會說『好啊』」、「但她卻說……『不，妳還是帶著比較好。』」歐班農更不滿地解釋，洗手間其實就在登機口旁邊，距離只有「幾步之遙」，而且從座位就能看到。

歐班農說：「我想說，這裡明明就在我們坐的地方旁邊，根本一眼就能看得到。我從來沒這麼傻眼過。」、「所以我完全以為她會說：『沒問題，你去吧。』畢竟我們馬上就要登機了。」、「但她就是直接說了『不行』。」

雖然歐班農嘴上說「沒關係」，也稱尊重對方不願幫忙的選擇，但她很明顯對陌生女子不願意幫忙的態度，感到十分不滿。

然而，許多TikTok觀眾卻紛紛留言，告訴歐班農這位陌生女子的舉動，其實是正常反應。

有網友指出：「這基本上是機場的第一守則：行李絕對不要無人看管，也不要幫別人看管行李。這是基本常識吧。」也有人提醒：「機場裡其實一直都有廣播，明確告訴旅客不要把行李隨意放置，若發現無人看管的行李應立即回報。」

報導提到，航空安全規範都建議旅客：不要替陌生人看管行李，也不要攜帶自己沒親自打包的物品。美國一份旅行指南也警告旅客要小心「行李詐騙」：「詐騙者可能會故意分散你的注意力，把東西偷放進你的行李裡；或者主動提出幫你拿行李，然後直接消失。」

美國運輸安全管理局（TSA）早在 2018 年就在 Twitter（現改名X平台）上回答過相關問題，當時有人問：如果有人請你幫忙看行李，能不能答應？TSA 的回答是：「不行。」

TSA明確指出：「旅客必須隨時自行掌控自己的物品。若有疑慮，請立即通報當地執法人員。」

