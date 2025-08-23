四度加碼搶芝浦 國巨調高收購價格至每股7130日圓

四度加碼、勢在必得，國巨宣布調高收購價格至每股7130日圓。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到日商美蓓亞三美於14日宣布調高對芝浦電子收購價，被動元件大廠國巨（2327）今日宣布第四度調高公開收購價，由每股6635日圓調高至每股7130日圓，收購價格再漲7.4%，估總併購金額再增加近15億元，超過200億元。

國巨今年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購，芝浦電子為全球知名的負溫度係數熱敏電阻製造商，就在國巨宣布公開收購芝浦電子後，美蓓亞三美也宣布要公開收購芝浦電子，同時，美蓓亞三美8月14日宣布，對芝浦電子公開收購價格由每股5500日圓提高至每股6200日圓，與國巨收購價格一致。

面對美蓓亞三美加碼，國巨也不惶多讓，昨日宣布進一步將公開收購價格由每股6200日圓提高至每股6635日圓，今日再度將價格提高至每股7130日圓，連續兩日收購價格已提高15%，同時，依據日本相關法規，國巨將公開收購期間延長至9月8日，國巨深信，此次合作將最有助於提升芝浦電子企業價值。

