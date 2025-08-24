房市排隊現象》新青安房貸免排隊 到期不再補貼機率高

新青安方案逐漸走到尾聲，未來觀察政府住宅政策走向。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕新青年安心成家貸款專案的利息補貼時程已過2/3，而內政部也早在去年11月立院內政業務報告時，已明確表達1.5碼的利息補貼，到期後將不再加碼，預期最優惠的新青安房貸專案將走入歷史。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安方案逐漸走到尾聲，未來觀察政府住宅政策走向，不過，新青安剛上路時的確帶動房市熱潮，也幫助到有需要的年輕人。

根據財政部國庫署統計，自2023年8月至2025年7月的兩年時間，全國新青安撥貸戶數超過12萬戶、撥貸金額將近1兆元，進一步觀察新青安發布兩個年度的撥貸情形，2023年8月至2024年7月全國撥貸戶數約7.05萬戶、撥貸金額逾5304億元，而2024年8月至2025年7月，全國撥貸戶數約5.06萬戶、撥貸金額逾4069億元。

房產業者指出，對比新青安兩個年度，第二個年度的撥貸戶數與金額，相較第一個年度分別減少28.22%以及23.28%，年減幅大約1/4，而且目前新青安申貸現況，不但要排隊，甚至還有可能申請不到。

第2年核貸戶數、金額年減1/4

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，自新青安開辦以來，外界把房價上漲矛頭指向該政策，認為此政策是掀起房價暴漲的源頭，因此，他認為在多方指責下，後續新青安幾乎已無續命可能。不過，他指出，當初開辦新青安是為降低首購屋的購屋負擔，透過加碼利息補貼來取代舊青安；倘若後續新青安不續辦，可以讓舊青安復活、或者再研議出新的協助購屋方案。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，2023年「平均地權條例」修正案還在研議時，房市買氣就出現回測，但同年7月中新青安上路，加大申貸總額、拉長寬限期、還款年限，以及加碼利息補貼額度，促使新青安單月核貸數戶突破8千戶，對比舊版青安單月兩千戶，顯著翻倍增加。

但隨著去年七月檢討精進方案，從申請資格限制加嚴、落實貸前審核、貸後管理及稽查，以及針對投機客、人頭戶及貸後轉租等違規戶開刀，讓公股行庫在甄審上更謹慎，甚至降低承作意願。

