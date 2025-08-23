晴時多雲

和台灣斷交？外媒揭案例、曝建交中國背後超傷代價

2025/08/23 11:17

中國近年對台灣友邦不斷利誘。（路透資料照）中國近年對台灣友邦不斷利誘。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕1份研究報告指出，若巴拉圭與台灣斷交，轉與中國建交，儘管初期收益可能對頗具吸引力，但恐換來不利的年度淨收益、工業就業流失和稅收收入下降的風險，重要的是，巴拉圭恐將面臨巨大貿易逆差。

綜合媒體報導，巴拉圭工業聯盟（UIP）經濟研究中心1份報告指出，巴拉圭每年向台灣出口額估計約為3.5億美元（約新台幣106億元）左右，出口產品包括牛肉、豬肉、芝麻、葵花籽、有機蔗糖等產品。

若巴拉圭選擇與台灣斷交，將面臨每年約5.92億美元（約新台幣179億元）的淨赤字，包括雙邊獎學金、貸款、捐贈等合作中斷，關稅取消導致的稅收減少，僅斷交1年，經濟成本恐高達4.28億美元（約新台幣129億元）。

但目前巴拉圭與中國的貿易關係明顯不對稱，有明顯的巨大貿易逆差：巴拉圭進口商品超過50億美元（約新台幣1542億元），但出口商品則不足3000萬美元（約新台幣9.1億元）。

短期內，與中國達成自由貿易協定的影響，僅是將貿易（大豆和肉類）從其他目的地轉移到中國，但不會顯著提高附加價值。

此外，中國牛肉市場難以長期持續，因中國自身正大力投資牛肉基因培育，培育自有牛肉取代進口。報告建議，應優先開拓其他市場（歐盟、韓國等）而非是專注中國市場，因中國市場的需求，將因時間的推移而下降。

另根據工業化程度架高的國家（英國、澳洲、祕魯等）企業記錄案例顯示，在沒有保護政策的情況下就開放市場，將會導致紡織、金屬加工、鞋類、製藥業等大規模關閉。

與此同時，國家將損失大量用於資助社會和基礎設施政策的收入。但有中國擁護者聲稱，與中國建交，不僅能促進基礎設施、技術、能源和交通領域的投資，也能使產品能夠進入中國市場。

不過《La Política Online》以宏都拉斯為例，表示宏都拉斯與中國建交後貿易情況並未好轉，反而對中國的貿易逆差不斷擴大。

研究建議，巴拉圭應推行更完整的國家生產發展策略，並加強與台灣的關係、增加技術合作。

