台股本周大跌570點 投顧︰短期陷入盤整

2025/08/23 11:10

台股本周大跌570點 預估進入盤整、投機股將上下刷洗 （記者王孟倫攝）台股本周大跌570點 預估進入盤整、投機股將上下刷洗 （記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「氣氛轉冷，遠離投機股」！ 投顧今天業者表示，這週台股從2萬4000點直接殺到2萬3600點，已經給過度樂觀的市場當頭棒喝，特別是許多股票「量滾量」不斷上漲，已經脫離基本面，是市場風險堆積的警訊；分析師提醒，股市短期變化，市場將進入調整期，可能重回2萬3500點附近的區間整理，而「投機股」將會出現間歇上下刷洗，或許是投機籌碼拋售操作，投資人還是要回歸基本面。

投顧分析師表示，台股經歷「冰火二重天」，因為美國對於九月降息有樂觀期待，台股在2萬4000點之上繼續突進，8/19早盤創下新高價24551點，不過市場投機氣氛瀰漫，而隨後出現爆量急殺，8/20急挫728點，摜破2萬4000點整數關卡，市場氣氛迅速轉冷；總結一週加權指數下跌570.01點，跌幅2.34%，收在23764.47點。

對此，永豐投顧指出，從台股走勢來看，八月中後 台股連續出現5000億以上的大量，加上融資增加迅速，已經顯現籌碼浮動；不過，台股在大跌728點之際，伴隨5700億的大量，還不算是趨勢扭轉的訊號，未來將進入盤整。

國際股市方面，首先，是美國政府有意改變對晶片的補助為入股，這衝擊企業經營與股東利益，台積電ADR就大跌回應。其次8/21至8/23是傑克森霍爾全球央行年會，連動到九月FOMC利率決策的猜測，因此市場屏息以待，資本市場買盤縮手。

永豐投顧指出，台股從2萬4000點殺到2萬3600點，已經給過度樂觀的市場當頭棒喝，是市場風險堆積的警訊，股市重跌可望驚醒失去戒心的投資人，遠離沒有基本面的市場傳言。

「產業風向變化，股價拉回整理」，永豐投顧強調，從近期訊息看，AI雖然是產業主流，但是一路推進的市場情緒有出現停頓的跡象，上週傳出META將凍結招聘AI人才，這雖然是急速擴充後的調整，但也是股市樂觀情緒的停頓，對於股價一定有影響，預期科技股將進入整理期，市場轉冷，趨勢未變。

至於股市方向仍在長線走多的軌道上，八月就算收黑，也沒有影響方向，建議可以逢低承接績優股，指數區間看23200點至23800點。

