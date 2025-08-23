晴時多雲

70歲婦人辛苦照顧母親多年 親戚「一句話」害姊妹感情決裂

2025/08/23 14:45

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕遺產規劃是個老生常談的問題，與父母、子女或兄弟姊妹談論後事，總是令人感到不自在，但也有不少案例表明，不少人因為在生前疏忽了相關措施，導致後來陷入了嚴重的困境。現年70歲的日本婦人松岡玲子（化名）表示，她是三姊妹中的次女，母親雖然在2年前過世，但在母親生前，玲子一直擔負著照顧母親的責任，三姊妹感情也相當融洽，但隨著母親的遺產繼承問題浮現，家中的氛圍完全變了調。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導真實案例，在母親過世後，眾人在靈堂守靈，結果一名親戚突然對玲子說：「妳媽生前都是妳在照顧的，這房子就該歸妳吧。」這一句看似隨意的話，卻點燃了大姊與小妹心中的火苗。

玲子母親的遺產其實並不多，只有一棟約40年歷史的鄉下老宅，還有為數不多的存款，但關鍵在於，她並沒有留下遺囑。

原本三姊妹談好要依照法定繼承來分配，但因為親戚的這句話，爭論焦點一下子集中到「這棟房子究竟歸誰」。大姊主張：「媽媽最信任的人是我。」小妹則冷冷地說：「這房子根本沒什麼價值，存款公平分一分就好。」至於長年付出心力照顧母親、甚至貼補生活費的玲子，內心自然想爭取「特別分配」（寄与分）。

玲子認為：「媽媽嘴上雖然總說『你們要和樂相處』，但我相信她心裡是想把房子留給我的。要不然那位親戚也不會特地在靈前說那種話……。」

目前三姊妹正進行家庭法院的調解程序，除了要準備大量資料、反覆說明，與姊妹的交涉更讓玲子心力交瘁，3人的情感糾葛逐漸擴大。

玲子坦言：「老實說，我已經累到不想再跟姊妹談了。」、「從沒想過，自己為母親辛苦付出，最後卻變成折磨自己的理由……要是媽媽還在，事情絕不會演變成這樣。」

報導建議，要防止這種狀況，最有效的方式，就是生前就立下「遺囑」，特別是涉及不動產時，若能清楚寫明歸屬對象，便能大幅減少遺族間的爭執，因為繼承往往不只是金錢的問題，更是感情的問題。若事前多溝通、多留下紀錄，且表達出明確想法，才是避免糾紛、守護家庭和樂的最佳繼承對策。

