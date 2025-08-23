台積電讓美國又愛又恨 「護國神山」有超強王牌

台積電掌握全球約60%的晶片代工市場，與90%的先進製程產能。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國需要台積電（2330）來支撐國內大型科技公司，但它卻「頭痛」這家全球領先的半導體製造商是間外國公司。就在川普威脅加徵關稅並要求「將生產轉移回國內」之際，台積電正在加速其最有力的武器：1座旨在生產1奈米晶片的工廠。

外媒《Gizmodo》報導指出，美國對台積電可以說又愛又恨。美國依賴台積電來維持蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）和超微（AMD）在市場的領先地位，但同時，台積電的非美國血統又引發政治疑慮。

面對關稅威脅和地緣政治緊張局勢，台積電以半導體產業永不失手的策略回應：憑藉最先進的技術領先世界一步。台積電掌握全球約60%的晶片代工市場，與90%的先進製程產能，對高通、博通和蘋果等美國公司來說，其先進製程的製造能力至關重要。

報導表示，英特爾（Intel）雖然是美國本土企業，但在產量和效率方面無法匹敵，使得台積電的地位無可取代。

因為台灣在半導體業擁有領先優勢，川普重返白宮以來，已數度批評「台灣搶走美國晶片生意」，且為讓美製造業再度復興、讓企業在美國投資設廠，他宣布將對外國晶片徵收關稅，並批評拜登政府對這家台積電的援助。

但對華盛頓來說，這其中的矛盾相當明顯，即它離不開積電，但又不想依賴它。報導也指出，為了避免陷入地緣政治風暴，台積電制定了雙管齊下的策略，像是地理多樣化，在美國等國家開設工廠；技術領先，傳台積電最先進的1奈米製程新廠，將落腳台灣台南沙崙，規劃打造可容納6座12吋廠的超大型晶圓廠（Giga-Fab）。

報導表示，台積電的邏輯很簡單，只要能提供世界上最先進的技術，無論政治局勢多麼緊張，對客戶、甚至對美國來說，都是不可或缺的。

