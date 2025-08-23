黃金反彈強漲後繼續飆？專家點破關鍵

週五（22日）黃金價格反彈上漲。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上的談話，強化了市場對9月降息的希望，週五（22日）黃金價格反彈上漲，分析師指出，未來幾天黃金能否突破，並維持在3400美元以上將是重點。

黃金現貨價上漲1.1%，報每盎司3373.89美元；紐約12月黃金期貨上漲1.1%，報每盎司3418.50美元。

《路透》報導，鮑爾表示，風險情勢的變化，恐讓Fed需調整政策方向，儘管他未承諾降息，但這番話試圖取得微妙的平衡，一方面承認就業市場風險增加，但又警告通膨壓力依然存在。

獨立金屬交易員Tai Wong表示：「鮑爾在傑克森霍爾的第8次也是最後1次的演說中，出乎意料的打開了通往9月降息的快速通道，並提振各種資產類別，包括黃金。」

他補充說：「未來幾天黃金能否突破並維持在3400美元以上，將非常重要。」

芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，交易員目前預估9月將有85%機率降息，從鮑爾演說前的75%上揚。鮑爾的談話也代表，在Fed 9月16日至17日決策會議前公布的就業和通膨數據，重要性不言而喻。

