印度券商爆失誤、創辦人家族持股差點被賣光！原因超傻眼

2025/08/23 11:12

印度週四（21日）爆出近年來最大的交易失誤。圖為孟買證券交易所。（彭博）印度週四（21日）爆出近年來最大的交易失誤。圖為孟買證券交易所。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度週四（21日）爆出近年來最大的交易失誤！這宗事件源自於當地券商搞了個「幽靈訂單」的烏龍，交易員在誤以為訂單沒有送出的狀況下，急著再度送出訂單，導致2筆訂單都成交，最終導致當地1家化工公司「Clean Science & Technology」的創辦家族，一度失去了該公司的控股權。

《彭博》報導，印度證券經紀公司「Spark Institutional Equities」的交易員週四上傳資料，準備替「Clean Science & Technology」創辦家族「布布家族」（Boob family），賣出公司的24%股份，規模約3億美元（約92.56億元新台幣），布布家族在交易前的持股比例高達75%，所以交易後預計還會剩下51%持股，剛好能保留過半股權，也保有公司的控制權。

豈料 Spark 的交易員誤以為訂單沒有成功執行，於是再次嘗試下單。據知情人士指出，在孟買股市開盤後數分鐘內，該券商才驚覺，實際上2筆訂單都已經完成。

Spark隸屬於印度金融巨頭「Avendus Capital」。Avendus 與 Clean Science 的代表並未立即回覆電子郵件詢問。兩家公司週四皆發表聲明承認此一烏龍，但並未解釋錯誤是如何發生的。

這筆原本僅為創辦家族減持的交易，結果演變成出售該家族絕大多數的持股，使成立 20 年的Clean Science一度陷入「沒有控股股東」的狀態。這起事件被視為印度近年最嚴重的交易錯誤之一。

根據彭博彙整數據，週四錯誤的下單最終導致 5980 萬股 Clean Science 股票易手，相當於公司流通在外股份的56%，成交金額達654億印度盧比（約227.53億元新台幣），且僅在開盤後4分鐘內就完成。

不過，交易員隨後設法以接近原始賣價的每股1078印度盧比，買回3220萬股，約是30%股份。

這場烏龍交易讓 Clean Science 股價波動坐上雲霄飛車：先暴跌 9.3% 至 1070.50 印度盧比，隨後又在數分鐘內急漲至 1256.80 印度盧比，上揚幅度達 17%，最終收跌 2.7%。

據知情人士透露，券商在開盤不久便通知賣方發生錯誤，並告知 Avendus 已經成功回購了股票，布布家族最終不會遭受損失。

孟買證交所前總裁梅塔（Deena Mehta）表示：「券商必須格外小心。如果股票分散落入大量買家手中，交易所要取消這些交易將會非常困難。」

