台積電推動在地採購逐年攀升 今年台灣採購間接原物料目標將達65.5％

台積電推動在地採購逐年攀升。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電昨（22）日公布最新永續報告書，指出2024年在台灣的在地採購間接原物料比例達到65%，比原訂目標64.9%略高，2025年目標將達65.5%，預估2030年目標將進一步達68%；2024年在地採購零配件比例達到46%，明顯超標41%，預計2030年目標達60%。台積電認為，唯有提升在地供應商的「質」，才能合理推動在地採購「量」的成長。

台積電指出，主要原物料採購依循「多元料源、品質控管、在地化採購、永續營運」四大面向，訂定完整管理行動方案，確保供應鏈穩定運作。公司將持續推動或維持在地採購比例，支持在地供應商提升技術與品質、降低成本及碳排放量，藉以提高在地採購量。

請繼續往下閱讀...

台積電表示，各營運據點推動在地採購，採購內容包含設備、零組件、原物料、廠務、自動化、商品6個類別。海外子公司包括台積電（中國）、台積電（南京）、TSMC Washington, LLC、TSMC Arizona、JASM等設置獨立的採購組織，協助當地供應商提升技術與品質、降低成本及碳排放，同時設立各營運據點的在地化採購目標，提升全球在地化物料供應能力。

台積電指出，2024年在台灣的在地採購間接原物料比例達到65%，比原訂目標64.9%略高，2025年目標將達65.5%，預估2030年目標將進一步達68%；2024年在地採購零配件比例達到46%，明顯超標41%，預計2030年目標達60%。海外子公司在地採購間接原物料比例，2024年約33.1%，2025年以35.6%為目標，2030年預計達52.5%。2024年全球在地採購間接原物料比例達64.6％，高於原訂目標值63.6％，預計2030年達到67.5％

面對全球供應鏈日趨複雜的挑戰，台積電持續關注全球原物料市場趨勢、降低斷料風險，並強化半導體供應鏈韌性。以在台灣建廠所使用的混凝土為例，除主要供應商皆為台灣在地混凝土公司外，所使用的水泥也大多數皆為在台生產。其他不同材料、零組件等，台積電也逐漸尋找在地供應商採購或取代，但相對在地供應商不管在品質、交期等條件也要滿足台積電的要求，才會有機會被採購。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法