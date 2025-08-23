晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台積電推動在地採購逐年攀升 今年台灣採購間接原物料目標將達65.5％

2025/08/23 08:33

台積電推動在地採購逐年攀升。（資料照）台積電推動在地採購逐年攀升。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電昨（22）日公布最新永續報告書，指出2024年在台灣的在地採購間接原物料比例達到65%，比原訂目標64.9%略高，2025年目標將達65.5%，預估2030年目標將進一步達68%；2024年在地採購零配件比例達到46%，明顯超標41%，預計2030年目標達60%。台積電認為，唯有提升在地供應商的「質」，才能合理推動在地採購「量」的成長。

台積電指出，主要原物料採購依循「多元料源、品質控管、在地化採購、永續營運」四大面向，訂定完整管理行動方案，確保供應鏈穩定運作。公司將持續推動或維持在地採購比例，支持在地供應商提升技術與品質、降低成本及碳排放量，藉以提高在地採購量。

台積電表示，各營運據點推動在地採購，採購內容包含設備、零組件、原物料、廠務、自動化、商品6個類別。海外子公司包括台積電（中國）、台積電（南京）、TSMC Washington, LLC、TSMC Arizona、JASM等設置獨立的採購組織，協助當地供應商提升技術與品質、降低成本及碳排放，同時設立各營運據點的在地化採購目標，提升全球在地化物料供應能力。

台積電指出，2024年在台灣的在地採購間接原物料比例達到65%，比原訂目標64.9%略高，2025年目標將達65.5%，預估2030年目標將進一步達68%；2024年在地採購零配件比例達到46%，明顯超標41%，預計2030年目標達60%。海外子公司在地採購間接原物料比例，2024年約33.1%，2025年以35.6%為目標，2030年預計達52.5%。2024年全球在地採購間接原物料比例達64.6％，高於原訂目標值63.6％，預計2030年達到67.5％

面對全球供應鏈日趨複雜的挑戰，台積電持續關注全球原物料市場趨勢、降低斷料風險，並強化半導體供應鏈韌性。以在台灣建廠所使用的混凝土為例，除主要供應商皆為台灣在地混凝土公司外，所使用的水泥也大多數皆為在台生產。其他不同材料、零組件等，台積電也逐漸尋找在地供應商採購或取代，但相對在地供應商不管在品質、交期等條件也要滿足台積電的要求，才會有機會被採購。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財