美股收盤》鮑爾暗示可能降息！道瓊飆846點 台積電ADR漲近2.5％

美股週五大漲。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日在全球央行年會發表演說，對未來可能降息給出溫和的暗示，美股應聲大漲，道瓊收盤狂漲846點，漲幅1.89%，創下新高，標普500和那斯達克指數分別上漲1.52%、1.88%，費城半導體指數漲幅2.70%，台積電ADR勁揚2.49%，收在232.99美元。

綜合外媒報導，鮑威爾週五在懷俄明州傑克遜洞舉行的聯準會年會上發表一場不溫不火的談話，他表示，儘管失業率仍低，但在政策處於限制性領域的情況下，基本前景和不斷變化的風險平衡可能需要我們調整政策立場。

請繼續往下閱讀...

他補充，聯準會在充分就業和穩定物價的雙重使命之間「風險平衡似乎正在改變」，也提到稅收、貿易和移民政策的「全面變革」。芝加哥商品交易所集團 （CME） 的FedWatch工具顯示，對9月降息1碼的預期從本週稍早約75%飆升至約83%。

鮑爾的言論也激勵大型科技股股價上漲，輝達上漲1.72%，Meta漲2.12%，Alphabet

和亞馬遜均上漲逾3%，特斯拉漲逾6.2%。

美股道瓊指數大漲846.24點或1.89%，收45631.74點。

那斯達克指數大漲396.223點或1.88%，收21496.535點。

S&P 500指數大漲96.74點或1.52%，收6466.91點。

費城半導體指數大漲244.34點或2.70%，收5754.46點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法