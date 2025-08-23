交易達成！川普：英特爾同意美國取得10％股權

川普說，英特爾同意美國政府取得10%股權。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普22日指出，美國政府將取得英特爾10%股權。他在橢圓形辦公室說，英特爾已同意給予政府該股權，作為有關公司未來，以及從2022年晶片法取得數十億美元補貼的一部份討論。這是川普對美國企業最新非比尋常的干預。

該發展源於川普與英特爾執行長陳立武本月初在白宮的一場會面，此前川普要求陳立武辭職，因其與中國關係具高度利益衝突。

川普回憶當時兩人對話說，「他走進來，想要保住他工作，他最後給我們100億美元，用於美國」；「我對他說，你知道嗎？我認為美國應獲得英特爾10%股份；他們已同意這麼做，我認為這對他們而言是很棒的交易」。英特爾股價22日盤中漲逾6％，對於川普的說法沒有發表意見。

本週初，商務部長盧特尼克表示，作為協議的一部分，美國政府不會進入董事會，也不會在公司的治理上扮演重要角色。

英特爾從晶片法取得近80億美元補貼，產業分析師指出，該公司每月虧損約10億美元，需要客戶或協議讓其晶片與製造業務重回正軌。

