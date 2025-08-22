晴時多雲

發表任內最後演說!鮑爾暗示降息必要 強調須避免出現停滯性通膨

2025/08/22 23:00

鮑爾表示聯準會將謹慎行事，但有降息必要。（路透）鮑爾表示聯準會將謹慎行事，但有降息必要。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在美國總統川普對聯準會空前施壓，以及經濟數據憂喜參半下，聯準會主席鮑爾22日在傑克森霍爾央行年會上發表他任內最後演說指出，聯準會將「謹慎行事」，當前情況「可能需要」降息。

鮑爾對未來可能的降息給出溫和暗示，並表示，經濟前景高度的不確定性，讓貨幣政策制定者的工作變得困難。

他在眾所矚目的演說中提到稅務、貿易與移民政策的「全面改變」，致使聯準會充分就業與穩定物價的雙重目標的「風險平衡似乎正在改變」。

儘管他表示，勞動市場仍然穩健，經濟維持「韌性」，但下行風險正上升。同時，關稅也導致通膨再度升高的風險，聯準會必須避免停滯性通膨的局面發生。

鮑爾指出，聯準會目前的基準利率，比去年他發表演說時整整低了1個百分點，而失業率仍在低點，相關條件「允許我們謹慎行事，同時考慮調整我們的政策立場」。

他補充，「隨著政策仍處於限制性區間，基準展望與不斷變化的風險平衡，可能需要調整我們的政策立場」。他的演說似乎表態他支持降息。

在演說前夕，川普要求，同時投資人預測聯準會將在下月會議，進行今年以來首度降息。兩名聯準會理事已在7月政策會議上，基於憂心勞動市場疲軟速度恐快於預期，而推動降息。

鮑爾雖然沒有特別著墨白宮的降息要求，但他提到聯準會維持獨立性的重要性。

他說，「聯邦公開市場委員會（FOMC）委員，將基於他們對數據的評估，以及經濟前景與風險平衡的影響做出決定。我們絕不會偏離此方針」。

川普政府主張關稅不會引發長期通膨，因此有必要降息。對此，鮑爾認為，任何結果都有可能，「合理的基礎情景」為關稅影響是「短暫的，亦即物價水準一次性的改變」，而這可能不足以成為維持較高利率的原因。但是，目前一切都言之過早。

他在演說中也提到聯準會政策架構的五年評估。這次評估與2020年上一次的評估出現明顯改變。當時疫情期間，聯準會轉向「彈性的平均通膨目標」機制，允許通膨略高於2%目標一段時間，結果不久美國通膨飆漲。

鮑爾說，「過去5年痛苦地提醒我們，高通膨帶來的困境，尤其是對那些最無力承擔更高生活必需品成本的人」。他重申對2%通膨的承諾。

