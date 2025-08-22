台灣好愛吃鮭魚 年砸89億進口近3萬噸吃光光

台灣每年進口將近3萬噸鮭魚。示意圖。（圖取自freepik）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣人有多愛吃鮭魚？不少人對2021年3月轟動一時的「鮭魚之亂」還記憶猶新，當時許多人為搶吃連鎖壽司店的免費餐點，前往戶政事務所把名字改成「鮭魚」，此事還登上國際媒體版面。台灣人真的很愛吃鮭魚，根據漁業署統計，去年進口量近3萬噸，進口額來到2.92億美元，等於1年花了89億，相當可觀。

根據漁業署統計年報，2024年鮭魚進口量為2.98萬噸，金額為2.92億美元。進口量最大的是智利，去年進口量為1.21萬噸，金額為7638萬美元（約台幣23.3億）。

其次是挪威，去年進口量為1.17萬噸，金額為1.38億美元（42.2億）；英國排名第三，進口量為2763公噸，金額為3156萬美元（約台幣9651萬）。

另外，格陵蘭、泰國、日本、澳洲、美國及中國等也是進口鮭魚的來源國，進口量介於71公噸至646公噸之間。

