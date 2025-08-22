晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣好愛吃鮭魚 年砸89億進口近3萬噸吃光光

2025/08/22 22:04

台灣每年進口將近3萬噸鮭魚。示意圖。（圖取自freepik）台灣每年進口將近3萬噸鮭魚。示意圖。（圖取自freepik）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣人有多愛吃鮭魚？不少人對2021年3月轟動一時的「鮭魚之亂」還記憶猶新，當時許多人為搶吃連鎖壽司店的免費餐點，前往戶政事務所把名字改成「鮭魚」，此事還登上國際媒體版面。台灣人真的很愛吃鮭魚，根據漁業署統計，去年進口量近3萬噸，進口額來到2.92億美元，等於1年花了89億，相當可觀。

根據漁業署統計年報，2024年鮭魚進口量為2.98萬噸，金額為2.92億美元。進口量最大的是智利，去年進口量為1.21萬噸，金額為7638萬美元（約台幣23.3億）。

其次是挪威，去年進口量為1.17萬噸，金額為1.38億美元（42.2億）；英國排名第三，進口量為2763公噸，金額為3156萬美元（約台幣9651萬）。

另外，格陵蘭、泰國、日本、澳洲、美國及中國等也是進口鮭魚的來源國，進口量介於71公噸至646公噸之間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財