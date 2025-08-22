黃仁勳為張忠謀補慶生 與魏哲家「三六食府」餐敘後快閃離台

輝達執行長黃仁勳今日抵台拜訪台積電。（記者卓怡君攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕輝達創辦人暨執行長黃仁勳今（22）日快閃台灣，行程馬不停蹄，下午受台積電邀請赴竹科向主管分享他的經營哲學之後，接著與台積電創辦人、也是他的忘年之交－張忠謀共享雞尾酒，晚間則到師大附近的「三六食府」與台積電董事長暨總裁魏哲家等經營團隊高階主管共進晚餐，他並透露為張忠謀帶來一瓶威士忌當慶生禮，今天兩人都都很享受喝那瓶酒。

黃仁勳受訪指出，今天下午去了台積電，很榮幸能去跟他們主管聊天，他聊了台積電和輝達一起成長的過程、輝達如何重塑自我、AI發展及現在跟未來要做什麼，「這是一個很棒的見面」。他感謝台積電，沒有台積電就沒有今天的輝達。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳並透露，後來行程就是跟張忠謀享受喝酒，張忠謀是上個月10日生日，雖然當時沒辦法來台為他慶生，但今天一起喝小酒補慶生，他們都很享受。至於，兩人聊了什麼？他並未多說。

黃仁勳說，過年期間還會來台，目前輝達在台灣員工越來越多，台灣辦公室成長很快，希望能在士林有個總部，他透過媒體喊話，「希望你們鼓勵市政府，讓輝達蓋總部」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法