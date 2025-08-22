晴時多雲

攸泰強化低軌衛星佈局 APSCC首度在台舉辦

2025/08/22 18:13

攸泰認為，在國家推動太空科技自主、資安自主與韌性網路部署政策引導下，台灣衛星通訊產業正迎來加速轉型的重要時刻。（資料照）攸泰認為，在國家推動太空科技自主、資安自主與韌性網路部署政策引導下，台灣衛星通訊產業正迎來加速轉型的重要時刻。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠攸泰（6928）看好衛星發展已成為全球關鍵科技戰略之一，不僅攸關國防安全與通訊韌性，更是實現「不受限的基礎建設」核心工具，管理層推動亞太衛星通訊理事會（APSCC）2025年會首次於台灣舉行，將於11月4日至6日的會議期間展示集團打造的核心平台與應用成果。

攸泰認為，在國家推動太空科技自主、資安自主與韌性網路部署政策引導下，台灣衛星通訊產業正迎來加速轉型的重要時刻，而行動端設備將成為「應用落地」的核心力量。包括全球低軌衛星（LEO）部署、軌道與地面整合的混合通訊架構，以及災防、偏鄉、海域、軍民通訊等場景，皆凸顯衛星通訊與地面設備協同發展的重要性。

攸泰有鑑於衛星通訊產業正經歷世代轉換與需求重塑，全球供應鏈格局日益從「硬體製造導向」走向「系統整合與應用導向」。台灣雖具備強大的零組件製造與半導體技術，但在國際衛星價值鏈中，長期處於中下游角色，缺乏終端系統品牌與應用場域主導權，雖然是挑戰，但同時也是很好的發展機會。

攸泰指出，面對新世代衛星技術發展，行動與地面設備扮演著銜接通訊服務最後一哩的關鍵角色。不論是低軌衛星（LEO）高速部署帶來的頻寬優勢，或是多軌道混合通訊架構下的彈性接取需求，地面設備都需具備更高的連網穩定性、低延遲與異質網路整合能力。攸泰長期耕耘於此，特別在高可靠工業應用與行動作業場域中，已提出多項對應解決方案。

攸泰強調，公司未來將持續配合國家戰略，深化高可靠通訊設備研發，支援台灣衛星設備落地應用，並結合AI邊緣運算、多通訊制式整合等技術，協助政府、企業與跨國組織面對多元應變場景的通訊挑戰。以「地空融合的任務夥伴」為定位，致力於扮演台灣衛星產業從供應鏈製造者邁向全球太空經濟參與者的催化者與推動者。

