中國啤酒及鋼品反傾銷案 最後認定期限延至9/25

2025/08/22 18:12

財政部公告，中國啤酒及鋼品反傾銷案，最後認定期限延至9月25日。（記者鄭琪芳攝）財政部公告，中國啤酒及鋼品反傾銷案，最後認定期限延至9月25日。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公告，對中國產製進口啤酒課徵反傾銷稅及回溯課徵反傾銷稅案，以及對中國產製進口特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅案，基於調查需要，傾銷最後認定期限，延長至9月25日。財政部已於6月底公告，自7月3日起對中國啤酒及特定熱軋扁軋鋼品課徵臨時反傾銷稅，為期4個月，其中啤酒稅率13.13%至64.14%，熱軋扁軋鋼品稅率19.9%至20.15%。

近年來中國啤酒及鋼品持續以低價出口至我國，導致國內產業遭受損害，業者向財政部申請對中國產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅，財政部於3月11日公告展開調查。經財政部及經濟部初步認定有傾銷情事，且對國內產業造成實質損害，為防止我國產業在調查期間繼續遭受損害，自7月3日起臨時課徵反傾銷稅，台灣釀酒商協會則申請對中國啤酒回溯課徵反傾銷稅。

中國啤酒方面，麒麟啤酒（珠海）課徵稅率13.13%，百威雪津啤酒、百威雪津（漳州）啤酒、百威（武漢）啤酒、百威東南銷售有限公司稅率33.85%，其他製造商或出口商課徵稅率64.14%。至於熱軋扁軋鋼品，寶山鋼鐵、寶鋼湛江鋼鐵、上海梅山鋼鐵課徵稅率16.9%，其他製造商或出口商稅率20.15%。

