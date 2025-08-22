工業電腦廠秀肌肉 廣積、研揚強化佈局能量

研揚新開發板鎖定先進工業機器人與自主移動機器人等高階應用。（研揚提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣工業電腦產業持續推進AI與強固應用，研揚科技（6579）與廣積科技（8050）同步發表新品，分別瞄準智慧製造、戶外資訊等新興需求，透過新技術強化全球市場布局。

研揚指出，旗下品牌UP正式推出公司首款採用Intel® Core™ Ultra 200H（英特爾核心Ultra 200H）系列處理器Arrow Lake（代號箭湖）的嵌入式開發板Xtreme ARL，整合CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）與NPU（神經處理器），可提供高達97 TOPS的AI（人工智慧）運算效能，專為高階工業應用設計，鎖定於工業機器人與AMR（自主移動機器人）市場。

研揚提到，此產品同時也是內部首款通過Intel ESQ（英特爾設備品質）認證的Arrow Lake開發板，內建的AI Boost NPU（人工智慧加速神經處理器）支援多種主流AI框架，並可搭配UP Edge AI Toolkit（邊緣人工智慧工具套件），涵蓋AI模型建立、轉換與部署，確保硬體與軟體深度整合，強化可靠性與擴展性，協助開發者加速落地應用。

研揚表示，此開發板藉由Intel DL Boost（英特爾深度學習加速技術）與Arc 140T GPU（英特爾Arc 140T圖形處理器）提升運算效能，支援Microsoft Windows 10/11 LTSC（微軟視窗長期支援版）、Ubuntu 24.04 LTS（烏班圖長期支援版）與Yocto 5+（Yocto嵌入式作業系統）等作業系統。管理層指出，隨著AI應用快速走向邊緣端，公司將持續透過高效能、工業級平台，縮短客戶從開發到部署的時程。

廣積強固系統 鎖定戶外顯示市場

廣積科技則發表SW-602-N強固型防水無風扇數位看板播放系統，主打戶外惡劣環境應用。該產品搭載第11代Intel Core（英特爾核心）處理器，支援-40°C至70°C寬溫運作，並採用IP65（防塵防水等級）防水機殼與無風扇架構，確保全天候穩定運作，適用於戶外廣告、交通資訊、互動導覽與大型電視牆等場景。

廣積指出，此次發布的產品除了配備雙HDMI（高解析度多媒體介面）輸出，可同時驅動兩組獨立顯示器外，還提供M12防水USB 3.1（通用序列匯流排）、M12 Gigabit LAN（千兆乙太網路）與M.2（擴充插槽），兼顧耐用性與擴展性，有利於客戶降低維護成本，也能協助企業在戶外與室內場域中穩定傳遞高品質的動態內容，提升智慧顯示的可靠度與競爭力。

