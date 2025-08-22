畢業生尋職！7月失業率升至3.4％ 對等關稅影響有限

因畢業生投入尋職，主計總處公布7月失業率3.4%，較上月上升0.04個百分點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布7月失業率3.4％、為近9個月新高，但續創25年同月最低，較6月上升0.04個百分點；經季節調整後，7月失業率為3.33％、較6月下降0.01個百分點。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，由於畢業生投入尋職，7月失業率呈季節性上升，對等關稅8月上旬生效，對7月就業情勢影響有限，目前勞動市場穩定，但減班休息人數緩慢增加。

根據調查，7月就業人數1163.8萬人，月增2.1萬人、年增2.7萬人；1至7月就業人數平均1161.7萬人、年增3.2萬人。7月失業人數則為40.9萬人、月增5千人，其中初次尋職失業者續增4千人，主因應屆畢業生及暑期工讀生陸續投入尋職行列。

請繼續往下閱讀...

按年齡層觀察，7月15至19歲失業率9.89％、20至24歲11.91％，多為初次尋職，處職場調適階段，且適逢畢業季，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，25至29歲失業率為％，30至34歲為3.44％。

至於勞動力低度運用指標，7月4週失業人數為41.4萬人，月增3千人、年減4千人；工時不足就業人數為11.7萬人，月增6千人、年減2千人；潛在勞動力人數為13.6萬人，月增5千人、年減1萬人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法