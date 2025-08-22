遭泰山、街口股權爭議波及？京城證券售予街口添變數

京城銀今日舉行2025年上半年法人說明會。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕京城銀（2809）即將併入永豐金（2890），旗下子公司京城證券已在6月初公告，由街口支付（街口網路金融科技）砸4.08億元買下100%股權。據了解，投審會原已通過街口投資京城證券一案，日前卻再度要求街口說明資金來源，外界預期，原本單純的出售案，恐因泰山（1218）與街口金科爆發股權交易爭議與法院查封事件而生變數，京城銀表示，買家已備妥資料提供主管機關，積極向主管機關清楚說明。

京城銀即將在10月1日正式併入永豐金，今日舉行2025年上半年法人說明會，算是以京城銀身分舉辦的最後一次法人說明會。京城銀2025年上半年淨收益43.19億元，稅後損益15.74億元，每股稅後盈餘1.42元，截至2025年上半年每股淨值為51.67元。

針對與永豐金的合併進度，京城銀總經理姜宏亮指出，雙方已在7月9日成立名為「豐喜迎京」的專案小組，希望更有效率地進行合併作業，第一階段以京城銀加入永豐金控的相關辦法作業流程為優先，10月之後二銀行整併包括IT系統的規劃作業將起跑。

為了順利併入永豐金，京城銀先前公告出售旗下京城證券及京城銀租賃，其中京城證券方面，京城銀以每單位17.77元，出售京城證券全部股權2300萬股，由街口網路金融科技買下，京城銀為此更認列處分損失達1668萬元。

姜宏亮指出，京城證券出售給街口一案，主管機關包括投審會及證期局，必須先通過投審會審查，取得核准函後，證期局才進行准駁，主要審查仍以資金流向查核為主，不過，日前投審會要求街口進一步說明資金來源，目前已備妥資料積極說明中。京城銀租賃仍在洽商外部買家，希望透過公正第三方財務顧問，提供價格建議及法規諮詢後，再找尋適合的買家。

