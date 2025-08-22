30歲太晚了？退休儲蓄「最佳黃金」年齡曝光

根據Empower 最近調查，美國人平均表示應該從27歲開始為退休儲蓄。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人類越來越長壽，物價越來越高下，到底要存多少錢才夠花，幾歲開始為退休蓄儲是「最佳黃金」年齡，已成為眾所關注焦點，根據Empower 最近調查，美國人平均表示應該從27歲開始為退休儲蓄，不過，專家認為，最好越早存越好，以每月存100美元，6%的複合收益率，到65歲時，27歲存儲蓄約17.4萬美元，但早5年從22歲開始，則儲蓄可多6.8萬美元，投酬率差近40%。

CNBC報導，根據Empower最新發佈的1份報告，該報告於6月2日對1001名成年人進行了民意調查，接受調查的美國人平均表示應該從 27歲開始為退休儲蓄。受訪者也表示，應該在 58 歲退休。

請繼續往下閱讀...

不過，Empower 報告中的「理想目標」與其他報告所顯示的人的做法不同。

泛美研究所和泛美退休研究中心於2024年發布的另1份報告發現，X世代和嬰兒潮世代平均分別在30歲和35歲開始為退休儲蓄。但Z世代和千禧世代則更早開始儲蓄，平均年齡分別為20歲和25歲。

雖然對於退休儲蓄理想年齡有不同的看法，不過，投資和財富管理公司 LourdMurray 註冊理財規劃師西斯內羅斯 （Gloria Garcia Cisneros） 表示，從20多歲後期開始籌備退休金，併計劃在50多歲後期退休，這可能有些雄心勃勃，但「絕對可行」。

西斯內羅斯說，30年的時間對於你的資金增長和複利來說是一段相當不錯的時間。然而，如果你起步較晚，「訣竅」就是確保你更積極地儲蓄。

另，註冊理財規劃師麥克拉納漢 （Carolyn McClanahan） 亦認為，應儘早開始儲蓄，因為你可以享受複利的美妙。

CNBC金融顧問委員會成員麥克拉納漢表示，如果你在20歲出頭就開始存錢，「這些錢會有更多的時間增長，從而為你帶來更大的儲蓄」。

例如，假設某人從22歲開始為退休儲蓄和投資，每月存入100美元。根據CNBC的計算，假設他們每月獲得6%的複合收益率，到65歲時，他們的儲蓄將超過24.2萬美元（約新台幣738.1萬元）。

然而，如果他們從27歲開始每月存100美元，假設退休年齡和回報率相同，他們的退休儲蓄大約會有17.4萬美元（約新台幣530.7萬元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法