「泰」高興！韓國觀光客湧入清邁、年增逾2成

2025/08/22 16:00

清邁吸引許多國際觀光客，韓國是其中之一。示意圖。（法新社）清邁吸引許多國際觀光客，韓國是其中之一。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國清邁當地媒體《Chiang Mai Citylife》指出，隨著大批韓國遊客湧入，清邁旅遊業蓬勃發展。2025年迄今，就有超過16.5萬名韓國遊客直飛清邁，比去年增長20%以上。

報導指出，目前，清邁與仁川之間每週有62個直飛航班，清邁與釜山之間每週有4個直飛航班，由大韓航空（Korean Air）、濟州航空（Jeju Air）、韓亞航空（Asiana Airlines）、真航空（Jin Air）和易斯達航空（Eastar Jet）等韓國主要航空公司營運。

清邁國際機場表示，韓國遊客目前佔該機場國際航班的20%左右，是該市最重要的觀光客群之一。

報導說，2024 年，有 180 萬韓國人前往泰國旅遊，預計 2025 年這一數字將上升到 190 萬。清邁吸引約 12% 的韓國觀光客，其中大部分是上班族和尋求自然和文化旅遊的家庭。

