68歲阿公退休每月爽領2萬 卻因女兒「一句話」被迫重回職場

〔財經頻道／綜合報導〕對很多人來說，退休是人生最後的「計畫」，在多年工作後靠著退休金和積蓄，過著舒適愜意的生活。然而越來越多的案例表明，這種理想的退休生活會突然被意外事件打亂。日本東京一名68歲的退休地方公務員中川康一（化名）在3年前退休，除了約10萬日圓（約2.09萬元新台幣）的月領退休金外，還有約1800萬日圓（約377萬元新台幣）的一次性退休金，原本他想說應該可以無憂無慮的生活，但女兒和女婿卻要求他幫忙支助孫子的教育和生活費，這導致中川先生的退休積蓄瞬間蒸發了不少，最終他選擇重回職場當起學校工友賺錢，讓自己比較安心。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導真實案例，中川康一在工作滿35年後，於65歲屆齡退休，他回憶：「因為我一直認真工作到退休，退休金也領得不算少，所以當時並沒有特別的不安。」中川先生除了作為公務員所領取的厚生年金外，還一次性拿到了約1800萬日圓的退休金。

中川先生依靠約10萬日圓的月領退休金，再加上部分退休金的投資運用，來負擔生活費。他將每月生活費控制在13萬日圓（約2.72萬元新台幣）左右，並估計這樣子生活到80歲應該也沒問題。

但這種愜意的日子並沒有維持太久，原本住在鄉下的女兒和女婿，因為孩子升學和工作變動的因素搬來東京，出乎意料的是，中川先生越來越常收到「能不能幫忙負擔孫子的補習費」、「能不能暫時墊付生活費」之類的請求。

中川先生說：「我當然很想幫忙。但沒想到最後卻得動用自己的退休金來支援……。」結果，中川先生2年間就援助超過500萬日圓（約104萬元新台幣）。再加上自己家裡的熱水器、空調接連故障，付出了一筆修繕費用，導致他退休金的消耗速度，遠遠超出預期。

現在的中川先生去附近國小擔任工友，每週只要上班3天，每個月可增加約5萬日圓（約1.04萬元新台幣）的收入，他說：「只要還能工作，繼續做點事比較安心。只是沒想到退休後還得以這種方式『再就業』……。」

報導提到，中川先生現在仍小心地管理剩下的退休金，雖然對未來還是隱隱感到焦慮，但他以和孫子們的交流作為精神支柱，珍惜地過好每一天。

