財經 > 證券產業

鴻海攜手三菱MFTBC 投入零排電巴

2025/08/22 14:56

鴻海持續推動旗下電動車事業，集團全尺寸巴士 MODEL T已於台灣主要城市公共運輸系統投入商業營運。（資料照）鴻海持續推動旗下電動車事業，集團全尺寸巴士 MODEL T已於台灣主要城市公共運輸系統投入商業營運。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）持續推動旗下電動車事業，管理層今日攜手日本川崎市的商用車製造商「三菱FUSO卡車・巴士公司（Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation，MFTBC）」簽署合作備忘錄，將藉由雙方子公司共同投入零排放巴士（Zero Emission Buses, ZEV）領域的戰略合作，加速日本商用車領導品牌與全球電子產業龍頭在清潔能源交通上的布局。

根據鴻海透露的雙方合作計畫，兩造將透過各自的子公司「三菱FUSO卡車・巴士製造公司（Mitsubishi Fuso Bus Manufacturing Co., Ltd.，MFBM）」，以及鴻華先進科技（2258），針對零排放巴士的研發、生產、供應鏈管理與銷售等領域展開合作，並以鴻華先進所研發的 MODEL T 與 MODEL U 作為推進基礎。

鴻海指出，四家公司將以本次簽署的備忘錄做為根據，進一步探討未來商業模式，目標是強化FUSO品牌並推動新款「日本製造」巴士的研發。透過此項合作，雙方將提供更多元化的產品，滿足快速演進的巴士市場需求，同時實現永續的業務成長。

鴻海提到，MFBM將作為主要營運平台，負責在目標市場中推動巴士的研發、生產與商業化，並將評估引進「日本製造」的內燃機巴士（ICE）及零排放巴士（ZEV）至相關市場。在性能與安全性方面，集團全尺寸巴士 MODEL T已於台灣主要城市公共運輸系統投入商業營運，而中型巴士 MODEL U 則具備簡潔設計，展現高度靈活性與多功能性，有利於因應不同場景的移動需求。

