日本攜手非洲國家 合作「關鍵礦產」開發

2025/08/22 14:59

日相石破茂率團隊21日與我國非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世的團隊舉行雙邊會談。（法新社）日相石破茂率團隊21日與我國非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世的團隊舉行雙邊會談。（法新社）

高嘉和／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在稀土礦產影響經濟安全的議題受到重視之際，日本和非洲國家22日同意展開合作，讓非洲大陸的豐富關鍵礦產資源得以「負責任地開發及穩定供應」。

日本《共同社》英文版報導，為了參加在橫濱市召開的第9屆非洲開發會議（TICAD），近期有50個非洲國家首腦和代表訪日，其中有14國領袖也與日本首相石破茂會談，針對圍繞糧食安全保障、聯合國安理會改革等問題交換意見。

本屆TICAD在22日通過聯合聲明指出，「鑑於全球對關鍵礦產的需求，我們倡導建立公平公正的夥伴關係，支持非洲在當地加工和增產這些資源」。聲明中還指出，日本和非洲領袖矢言「共同創造創新和持久的解決方案」，使非洲能夠「實現結構轉型，並應對當前的經濟不安全、人類不安全和不平等挑戰」。

這次TICAD峰會正值各國對稀土等關鍵礦產的競爭日益激烈之際，關鍵礦產被視為創新和減碳的關鍵，例如用於製造電動車電池的鈷。

值得注意的是，聯合聲明也強調適當的債務管理和法治的重要性，顯然是考量到中國日益增長的經濟和軍事影響力。中國一直在透過大規模投資擴大其影響力，但也因涉嫌對開發中國家實施「債務陷阱外交」而受到批評，即利用貸款作為籌碼，迫使借款人做出讓步。

這次會議召開之際，日本及中國等其他主要全球大國都將經濟快速成長、年輕人口不斷增長的非洲視為國內企業具有前景的投資目的地。日相石破茂特別指出：「我們將致力於擴大對非洲未來的投資，促進產業合作，培養人力資源。」

此外，TICAD領袖也「高度重視」日本提出的「自由開放的印太地區」倡議。隨著中國在東海和南海日益強硬的背景下，該願景強調了法治的重要性。過去兩次會議發表的聲明中，也使用同樣的表述。

這次會議召開之際，美國總統川普的關稅政策及其取消美國對外援助計畫的政策為非洲經濟蒙上陰影。在聯合聲明中，各國領袖承諾將繼續透過非洲大陸自由貿易區促進區域一體化和互聯互通，該自由貿易區旨在透過取消關稅和規範區內規則來提升該地區的競爭力。

各國領袖警告，「貿易保護主義抬頭」正在限制非洲進入國際市場，同時承諾將努力透過加強私人企業，並將其價值鏈納入全球供應鏈來促進該地區的貿易。

日本長期以來致力於推動聯合國安理會改革，並希望成為常任理事國。各國領袖重申支持非洲在安理會擁有「充分的代表權」。

TICAD由日本政府、聯合國、聯合國開發計畫署、世界銀行和非洲聯盟（AU）委員會共同主辦。自1993年創辦以來，TICAD每5年舉辦一次，2013年改為每3年舉辦一次。

