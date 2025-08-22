焦點股》廣宇：買盤爆量力挺 創15年波高

廣宇聚焦邊緣計算與智慧商品，並鎖定智慧機器人關鍵零組件的領導地位。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）集團旗下連接線廠廣宇（2328）持續受到買盤力挺，股價連日爆量勁揚，今日盤中高點觸及58元，創下2010年1月以來的波段新高，截至中午12時4分暫報54.9元，漲幅3.2%，成交量13萬0716張。

廣宇科技近年來營運動能持續增強，受惠於通訊及加密貨幣訂單推升，加上策略性投資歐洲電機廠，強化在機器人與電動車領域的技術應用，隨著新興技術投資的深化與產能布局擴大，可望帶動營收結構優化。公司也積極提升產品技術，預期毛利與淨利將同步成長。

同時，廣宇正加速轉型至機器人及高性能電機等新興市場，並透過東南亞產能擴張，尤其是馬來西亞新基地的啟用，挹注整體營收與毛利率表現。展望未來，公司計畫在 2026 年進一步擴大全球市場影響力，重點聚焦邊緣計算與智慧商品，並鎖定智慧機器人關鍵零組件的領導地位。

