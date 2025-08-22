晴時多雲

出席2025亞灣新創大南方 郭智輝︰我最好照稿演出

2025/08/22 12:10

2025亞灣新創大南方今開幕。（記者王榮祥攝）2025亞灣新創大南方今開幕。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕經濟部長郭智輝今南下高雄、參加2025亞灣新創大南方開幕式，他致詞時笑說「我還是要照稿演出」，立刻獲全場熱情掌聲，他也讚許亞洲新灣區不僅是高雄地標，更是台南灣推動創新轉型與國際鏈結的重要引擎。

第五屆Meet Greater South 亞灣新創大南方，8月22、23日在高雄展覽館盛大登場，今年以「打造最能代表高雄產業創新與科技未來的創新創業嘉年華」為精神，集結來自9國、300家海內外新創團隊，聚焦AI、半導體、淨零永續與智慧製造等關鍵議題，透過論壇、市集、交流與媒合，全面展現高雄作為新創與科技重鎮的國際舞台。

新創大南方上午舉行開幕式，AIT美國在台協會高雄分處處長張子霖、高雄市長陳其邁、經濟部長郭智輝等人受邀出席賓，一同見證南台灣最具規模的新創盛事啟航。

經濟部長郭智輝出席亞灣新創大南方，探訪無人機展示場。（記者王榮祥攝）經濟部長郭智輝出席亞灣新創大南方，探訪無人機展示場。（記者王榮祥攝）

郭智輝上台時先幽自己一默、笑說「我還是要照稿演出」，台下立刻回報熱情掌聲，他接著透過多個數據、細數經濟部對新創產業的支持，同時讚許高雄在創新產業的動力。

高雄市長陳其邁也公開感謝經濟部長期對高雄相挺，提到亞灣從1.0到2.0，中央累計在這裡投資130億元，創造許多就業機會，他誠摯邀請郭智輝可以常來高雄看看。

主辦單說明，「Meet Greater South 亞灣新創大南方」5年來已累積吸引超過5萬人次觀展，促成逾250場商機媒合，並成功鏈結超過20個政府、企業與生態系夥伴，今年再次集結300家新創團隊、及來自9國逾30組國際團隊的年度盛會，將帶來橫跨科技、文化、永續及金融等多元領域的創新解決方案，誠摯邀請各界共同見證並參與這場年度盛事。

