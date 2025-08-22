全球長債危機引爆股市泡沫？法興警告：這隻巨大黑天鵝已拉響警報

法興警告，日本超長公債殖利率已飆升至1999年新高，這一趨勢的直接後果是，可能引爆股市泡沫。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球長債危機恐蔓延到股市，法興策略師表示，由財政擴張擔憂和投資者需求減弱共同推動，日本超長公債殖利率已飆升至1999年新高，這不僅對日本國內企業融資構成直接壓力，更是1個全球性警報，預示著當前股市的焦點被強勁的獲利報告和所謂「AI彩虹盡頭的黃金罐」所吸引，卻忽略了長債殖利率持續攀升這一核心風暴，這一趨勢的直接後果是，可能引爆股市泡沫。

華爾街見聞報導，週四，日本20年期公債殖利率飆抵2.655%的關口，創1999年以來的最高水準。同時，作為各類借貸成本基準的10年期公債殖利率也攀升至1.61%，創下2008年以來的新高。這一系列走勢加劇了市場的不安情緒，投資人擔心日本央行可能被迫繼續升息以應對通膨壓力。

然而日本這現象並非孤例，而是全球趨勢的縮影。法國興業銀行策略師艾德華玆（Albert Edwards）警告稱，全球政府債券市場正陷入1場「慢動作危機」，而股票投資者若忽視這一點，將面臨巨大風險。

Edwards認為，當前市場的焦點被強勁的獲利報告和所謂「AI彩虹盡頭的黃金罐」所吸引，卻忽略了長期債券殖利率持續攀升這一核心線索。他指出，近期英國和日本的長期債券殖利率飆升尤為顯著。英國30年期公債殖利率達5.586%，而日本30年期公債殖利率升至3.186%。在美國，30年期公債殖利率也徘徊在4.91%附近。

這一趨勢的直接後果是，股票的相對吸引力已急劇下降。 Edwards警告稱，公債券殖利率處於高檔，已使股票在極短時間內從相對便宜變為「驚人地昂貴」。 「告別『除了股票別無選擇』（TINA）的時代，」他寫道，“我們迎來了1根被拉伸到極致的橡皮筋，它隨時可能斷裂。”

Edwards承認，泡沫通常在聯準會收緊政策時破裂，而這似乎並非迫在眉睫。然而，他強調，在債券殖利率飆升和股票現金流殖利率萎縮的背景下，可能只需要1次小小的信心衝擊，就足以引發市場的重大調整。

