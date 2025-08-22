晴時多雲

習近平送川普關稅大禮！彭博：睽違近8年 中國將向波音購買500架飛機

2025/08/22 10:24

1]

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅持續處於休戰期，為化解兩國貿易敵對行動，中國國家主席習近平準備送美國總統川普500架飛機訂單大禮，彭博報導，據知情人士透露，睽違近8年，波音即將與中國敲定1項銷售多達500架飛機協議，預計該交易將成為貿易協議的核心。

波音拒絕就任何潛在的交易評論。

彭博報導，波音與中國最後1項交易，是在2017年11月川普首次到中國進行國事訪問期間公佈的。這筆交易相當於300架單通道和雙通道飛機的訂單和承諾，當時價值370億美元（約新台幣1.23兆元）。

據其中1位不願透露姓名的人士稱，雙方仍在敲定複雜的飛機銷售條款，包括噴氣式飛機型號的類型和數量以及交付時間表。

知情人士稱，中國官員已經開始諮詢中國航空公司，了解他們需要多少架波音飛機。

報導指出，波音多達500架飛機訂單，預計將成為貿易協議的核心，該協議將川普和習近平都受益。

美國和中國已經進行了多輪談判，但尚未達成最終貿易協議。今年夏天早些時候，習近平在1次電話中邀請川普訪問中國，具體日期未定。兩人會面的1個機會是在 10 月下旬，在韓國舉行的亞太經濟合作組織峰會之前。

