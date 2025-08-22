川普想為英特爾撐腰 卻反幫台積電1大忙原因曝光

摩根大通近日1篇報告指出，市場過分高估英特爾代工業務對台積電的威脅。（彭博資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕美國計劃入股英特爾（Intel），以強化其資產負債表、促進國內先進半導體製造，軟銀更宣布將斥資20億美元（約612億新台幣）投資英特爾，看似是為英特爾代工復興計畫鋪路，恐對台積電（2330）等大廠恐有威脅。但摩根大通直指，這種「虛假競爭」實際上對台積電更有利，不僅有助規避壟斷監管壓力，還能減緩地緣政治風險。

《華爾街見聞》報導，摩根大通近日1篇報告指出，市場過分高估英特爾代工業務對台積電的威脅，英特爾代工業務的存在，雖為客戶創造「有第2選擇」的假象，但實際上有助台積電免受政府對壟斷地位的嚴格監管，減輕「製造業回流美國」等政策壓力。

報告指出，2020年下半年市場曾預期英特爾大舉外包製造，推高台積電本益比至25至30倍，但台積電的估值未因壟斷疑慮顯著提升，反而可能因監管與地緣風險壓低估值，因此英特爾作為較弱的競爭者，對台積電反而是利多。

報告進一步分析，台積電主要客戶如蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）參與英特爾代工復興計畫，並非純粹負面影響。英特爾需在2至3個先進製程節點上完美執行，才能贏得無晶圓廠客戶的信任並實現規模化。

然而，英特爾產品業務持續面臨超微（AMD）、安謀（ARM）、輝達及自研晶片的競爭壓力，迫使其繼續向台積電外包製造。

分析師認為，英特爾產品與代工業務間的利益衝突難以化解，難以動搖台積電在先進製程的主導地位。摩根大通強調，英特爾代工的挑戰遠超資金問題。

英特爾過去雖在CPU市場具技術領先優勢，但其代工策略從未成功。代工業務需具備服務導向、成本效率及以客戶為中心的創新文化，這對長期專注產品業務的英特爾而言難以快速培養。

報告認為，英特爾代工的最佳策略是採「N-1」或「N-2」製程（落後一至兩代），以降低客戶風險並擴大產能，而非與台積電在最先進製程正面競爭。然而，作為美國政府晶片補貼的主要受惠者，英特爾的保守策略可能難以符合政策期待。

摩根大通坦言，無論英特爾代工吸引多少客戶支持，台積電在可預見的未來仍將穩坐先進製程市場霸主地位、市占率維持90%以上，對台積電維持「增持」評級。

