晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普想為英特爾撐腰 卻反幫台積電1大忙原因曝光

2025/08/22 10:28

摩根大通近日1篇報告指出，市場過分高估英特爾代工業務對台積電的威脅。（彭博資料照，本報合成）摩根大通近日1篇報告指出，市場過分高估英特爾代工業務對台積電的威脅。（彭博資料照，本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國計劃入股英特爾（Intel），以強化其資產負債表、促進國內先進半導體製造，軟銀更宣布將斥資20億美元（約612億新台幣）投資英特爾，看似是為英特爾代工復興計畫鋪路，恐對台積電（2330）等大廠恐有威脅。但摩根大通直指，這種「虛假競爭」實際上對台積電更有利，不僅有助規避壟斷監管壓力，還能減緩地緣政治風險。

《華爾街見聞》報導，摩根大通近日1篇報告指出，市場過分高估英特爾代工業務對台積電的威脅，英特爾代工業務的存在，雖為客戶創造「有第2選擇」的假象，但實際上有助台積電免受政府對壟斷地位的嚴格監管，減輕「製造業回流美國」等政策壓力。

報告指出，2020年下半年市場曾預期英特爾大舉外包製造，推高台積電本益比至25至30倍，但台積電的估值未因壟斷疑慮顯著提升，反而可能因監管與地緣風險壓低估值，因此英特爾作為較弱的競爭者，對台積電反而是利多。

報告進一步分析，台積電主要客戶如蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）參與英特爾代工復興計畫，並非純粹負面影響。英特爾需在2至3個先進製程節點上完美執行，才能贏得無晶圓廠客戶的信任並實現規模化。

然而，英特爾產品業務持續面臨超微（AMD）、安謀（ARM）、輝達及自研晶片的競爭壓力，迫使其繼續向台積電外包製造。

分析師認為，英特爾產品與代工業務間的利益衝突難以化解，難以動搖台積電在先進製程的主導地位。摩根大通強調，英特爾代工的挑戰遠超資金問題。

英特爾過去雖在CPU市場具技術領先優勢，但其代工策略從未成功。代工業務需具備服務導向、成本效率及以客戶為中心的創新文化，這對長期專注產品業務的英特爾而言難以快速培養。

報告認為，英特爾代工的最佳策略是採「N-1」或「N-2」製程（落後一至兩代），以降低客戶風險並擴大產能，而非與台積電在最先進製程正面競爭。然而，作為美國政府晶片補貼的主要受惠者，英特爾的保守策略可能難以符合政策期待。

摩根大通坦言，無論英特爾代工吸引多少客戶支持，台積電在可預見的未來仍將穩坐先進製程市場霸主地位、市占率維持90%以上，對台積電維持「增持」評級。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財