擺脫韭菜成股市常勝軍！除逢低買入 「這個堅持」才是關鍵

2025/08/22 15:05

擺脫韭菜成股市常勝軍，專家表示，除逢低買入外， 堅持一直買下去，才是關鍵。（路透）擺脫韭菜成股市常勝軍，專家表示，除逢低買入外， 堅持一直買下去，才是關鍵。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股今年在川普關稅變來變去，及聯準會降息等因原干擾下，標普500一度跌19%逼近熊市，隨後反彈，然隨著8月新1輪關稅生效，指數又陷入震盪，不過，至今仍漲逾8%，專家表示，在市場仍充滿不確定性，投資人若不想淪為韭菜，並成為股市常勝軍，除了需了解自己風險承受度，避免殺低，反而應利用市場波動逢低買入，且要持續性一直買，透過平均成本法，對抗市場波動，進而成為贏家。

CNBC報導，專家表示，不要指望市場會一直順利下去，今年我們將會持續看到製造大量不確定性的新聞，無論是上漲還是下跌。

普信 （T. Rowe Price） 思想領導總監羅傑楊 （Roger Young） 表示，與其在情況再次動盪時陷入混亂，不如現在就制定1個計劃，以便能夠應對下1輪市場波動。

楊表示，當市場穩定攀升時，堅持投資計畫很容易，但當市場開始變得動盪不安時，情緒就會佔上風，驅使投資人做出草率的決定，例如在市場大幅下跌時恐慌性拋售股票。

要避免做出錯誤的決定，楊說，最重要的是避免過度反應或過於情緒化的決定，而了解您的風險承受能力至關重要，因為檢查您與風險的關係以及您的投資如何與之保持一致可以幫助您避免將來做出情緒驅動的決策。

投資專家表示，一般來說，你的風險承受能力越高，也就是說，如果情況惡化，你不太可能拋售，甚至會買入更多投資，你的資產配置中，就越應該投資於波動性較大的資產，例如股票。你的風險承受能力越低，你就越應該投資於較保守的資產，例如債券，這些資產更有可能保值。

楊說，如果擔心市場大幅下滑讓你夜不能寐，那麼出售一些風險較高的投資，並增加一些保守的投資可能是明智之舉。

但他補充道，調整幅度應該在細節上，而不是徹底改變。如果你22歲，正在為退休投資，那麼你投資組合的重大損失是可以承受的，因為你的假設是，經濟還有幾十年的時間才能復甦並持續成長。如果你打算今年退休並開始依賴投資組合生活，那麼股市下跌50%將對你退休後的生活方式造成巨大打擊。

註冊理財規劃師、Aristia Wealth Management管理合夥人David McInnis表示，如果你能承受風險，波動性對年輕投資者來說可能是1個優勢。

因為股市下跌為投資者提供了以較低價格買入的機會，從而提高他們的長期回報。但應對波動的真正關鍵並非僅在價格低迷時買入，而是始終保持買入。

「平衡市場波動的最佳方法是平均成本法，」他說道，指的是投資者以固定的時間間隔將一定數量的資金投入市場的策略。他表示，這樣做可以有效忽略市場的短期消息，同時確保在股價低時買進更多股票，在股價高時買進較少股票。

