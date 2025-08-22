赴美投資有差！華爾街日報：川普政府不打算入股台積電

華爾街日報報導指出，川普政府不打算入股台積電，報導引述一名美政府官員說法，美政府並沒有計畫入股那些正加大美國投資的大型半導體公司。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府正考慮對獲得 2022 年《晶片法案》資金的企業持有股權，但據一名美政府官員表示，美政府並沒有計畫入股如台積電（TSMC）、美光（Micron Technology） 等，那些正加大美國投資的大型半導體公司。

《華爾街日報》報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 週二（19日）接受《CNBC》採訪時證實，政府正在與陷入困境的半導體公司英特爾（Intel） 商談入股 10% 股份，並指出政府也可能考慮在其他企業持股。

這番談話加劇了業界高層的擔憂，即川普政府可能也會入股台積電、美光科技和三星電子（Samsung）等大型晶片製造商。就在上個月，川普政府才入股一家稀土材料生產商，持股比例達 15%。

盧特尼克對《CNBC》表示：「拜登政府基本上是白白把錢送給英特爾、送給台積電，送給這些公司，等於是免費補助。 川普則把這件事轉化為：『嘿，如果我們要給你錢，那我們也要持有股權，我們要分一杯羹。』」

這樣的舉措若付諸實行，勢必會遭到企業反彈。知情人士透露，台積電高層已經進行初步討論，若美國政府要求成為股東，公司可能會選擇退還補助金。

台積電原先獲得最高 66 億美元 補助，用於亞利桑那州的大型廠區，該廠已於 2024 年底開始量產先進晶片。知情人士表示，台積電當初是在拜登政府的壓力下才同意赴美設廠，但公司內部從未真正依賴美國的資金支持。

對此，台積電拒絕評論。

報導提到，1名美國政府官員週四（21日）表示，政府並不打算持有像台積電、美光這些，正在美國增加投資的公司股權。但那些沒有擴大投資承諾的企業，則可能需要以股權交換補助。報導提到，川普將決定哪些與晶片法案相關的公司，必須放棄一部份股權。

