友霖生技28元掛牌上櫃 布局全球營運動能持續增溫

2025/08/21 20:24

元富證券輔導的友霖生技，今（21）日正式掛牌上櫃。圖左為友霖生技董事長蔡正弘、圖右為元富證券董事長陳俊宏。（圖:元富提供）元富證券輔導的友霖生技，今（21）日正式掛牌上櫃。圖左為友霖生技董事長蔡正弘、圖右為元富證券董事長陳俊宏。（圖:元富提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕由元富證券輔導，專注於西藥的研發、生產及銷售的友霖生技（4166），今（21）日以承銷價28元正式上櫃掛牌交易。該公司專注於新藥與利基型學名藥開發，並透過核心技術平台深化研發策略，打造兼具成長潛力與獲利能力的產品組合。

元富證券董事長陳俊宏於掛牌典禮致詞時表示，友霖生技長年深耕中樞神經系統、心血管及糖尿病等重大疾病的治療領域，專注研發競爭較少且具差異化優勢的特色學名藥，並且善於洞察全球專利布局與市場需求變化，採取前瞻性的策略投資與研發規劃，成果屢獲各界高度肯定。

友霖生技董事長蔡正弘表示，在全球銷售布局方面，友霖生技已將營運觸角擴及全球五大洲、12個國家，目前已取得逾50張藥證，涵蓋台灣、美國、東南亞及其他國家市場。在台灣，公司產品已打入23家醫學中心、86家區域醫院與4602家診所，成功建構起完整而縱深的醫療通路網絡。

友霖除已在台灣取得藥證並上市外，亦正加速推進至中國、歐美及日本市場，並同步向香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓及越南等東南亞國家遞交新藥查驗登記（NDA）申請，擴大市場版圖。另一方面，降血脂複方新藥Tonvasca®也預計在澳洲、越南、菲律賓與馬來西亞陸續送件申請藥證，開拓更多元的成長動能。

